Режиссер Константин Яковлев в последний раз поставит спектакль в музыкальном театре Барнаула

Режиссер барнаульского музыкального театра Константин Яковлев представит в сентябре свою последнюю работу — мюзикл «Дубровский» по роману Александра Пушкина.

После премьеры «Дубровского» Яковлев уедет в Пермь, где в апреле этого года он был назначен главным режиссером местного ТЮЗа. Об этом «Афише» сообщил источник, знакомый с ситуацией в театре.

Будет ли дальше Яковлев сотрудничать с барнаульским театром в качестве приглашенного режиссера — пока неизвестно.

В Пермском ТЮЗе барнаульский режиссер не новичок — он поставил там уже три постановки: «Гуд бай, Берлин» (2019 год), «Гарольд и Мод» (2020 год) и «Побег из Простоквашино» (2021 год).

Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в «Капитанской дочке» Музыкальный театр

Напомним, что в 2021 году Константин Яковлев был номинирован на национальную премию «Золотая маска» за постановку спектакля «Капитанская дочка».

Мюзикл по роману Пушкина был удостоен одной «Маски» — за «Лучшую женскую роль». Награду за роль Маши Мироновой получила Мария Евтеева.

О чем прощальный спектакль

Мюзикл-ревю «Дубровский» написан по мотивам одноименного романа Пушкина. С текстом работал драматург и поэт-песенник Карен Кавалерян (он же работал и над «Капитанской дочкой»).

Музыку написал российский композитор Ким Брейтбург. Он известен своими совместными проектами с Валерием Меладзе, группами «Премьер-министр», «Браво» и другими. Был музыкальным продюсером телевизионных проектов «Народный артист», «Секрет успеха», «Битва хоров».

Также он работал с поп-исполнителями. Многие песни Кима Брейтбурга знакомы широкому зрителю — «Голубая луна» (исп. Борис Моисеев), «Обычная история», «Килиманджаро» (исп. Филипп Киркоров), «Быть с тобой» (исп. Диана Гурцкая) и другие.

Читка мюзикла «Дубровский» vk.com/muzkom22

Известно, что «Дубровского» Брейтбург совместно с Кареном Кавалеряном написал еще в 2010 году. Мюзикл был поставлен в музыкальных театрах Новосибирска, Кемерова, Свердловска, Омска, Оренбурга и многих других городах России.

Как рассказали в барнаульском театре, авторы объединили известный всем со школьных лет классический сюжет и современные направления поп-музыки, чем подчеркнули актуальность романа.

«Ким Александрович неоднократно подчеркивал, что главным в музыкальной ткани произведения было обязательное наличие русской темы, которая была бы воплощена в разнообразные художественные формы. Потому мы слышим в „Дубровском“ и отзвуки старинного романса, и фрагменты этно-музыки, рок и многочисленные отсылки к популярной советской песне», — говорят о постановке в театре.

Режиссёр Константин Яковлев и художник Каринэ Булгач неожиданно подошли к решению сценического пространства. Центром композиции станет оркестр — музыканты весь спектакль будут находиться на сцене.

Режиссер Константин Яковлев на читке «Дубровского» vk.com/muzkom22

Роли уже распределены. Троекурова сыграет заслуженный артист Дмитрий Иванов, Машу — Ксения Ильина и Юлия Пермякова­, Дубровского — Михаил Лямин и Насими Нариманов.

Премьера спектакля состоится 9, 10 и 11 сентября. Цена билетов — 400−800 рублей.