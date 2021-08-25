Барнаульские актеры устроят костюмированный флешмоб перед театром драмы

Практически вся труппа Алтайского театра драмы им. Шукшина выйдет в сценических костюмах на площадку перед зданием 27 августа. Таким ярким флешмобом театр решил открыть уличную выставку, посвященную сценографии.

Только в день открытия выставки каждый стенд будут представлять артисты в образах героев из постановок. Барнаульцы смогут смогут сфотографироваться со своими любимыми исполнителями и персонажами.

Выставка состоит из 20 информационных блоков с фотографиями идущих в репертуаре спектаклей, а также эскизами костюмов и декораций.

«Зрители смогут увидеть спектакли как художнический замысел, реализованный в дальнейшем театральными цехами в сценографии. Если фотографии сцен из спектакля можно посмотреть на сайте театра, то эскизы раньше так широко и публично не демонстрировались — они хранятся в архиве», — рассказали в театре.

Костюмированный флешмоб состоится в 14:00. Выставка будет работать до конца ноября.

Какие новые постановки готовит театр драмы в юбилейном сезоне — можно прочитать здесь.