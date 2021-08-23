Стало известно, когда в Барнауле откроют новое здание театра кукол и какие первые спектакли там покажут

31 августа театр кукол «Сказка» в Барнауле официально откроет свои двери в новом здании на ул. Пушкина, 41.

Новый дом театр кукол ждал несколько лет. В 2014 году старое здание на ул. Пушкина признали аварийным. Сначала артисты нашли временный приют в ДК Моторостроителей, затем в бывшем здании кинотеатра «Родина».

Несмотря на временные трудности, театр значительно подрос в профессиональном плане.

«Творческая жизнь в театре кукол кипела и во время строительства: был проведен фестиваль, лаборатории, повышение квалификации артистов, поставлено более 30 спектаклей, труппа увеличилась в два раза», — рассказали в пресс-службе «Сказки».

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Новое здание порадует зрителей большим зрительным залом на 203 человека со специальными трансформирующимися креслами. Сцену будет закрывать абстрактный занавес от художника-монументалиста из Пятигорска Александра Кирпичева.

Также на сцене установлен светодиодный экран, а свет и звук будут воспроизводить на европейском оборудовании.

На первом этаже самых маленьких зрителей ждет отдельный зал «Театра на подушках», где малыши смогут посмотреть сказку не в креслах, а уютно расположившись на подушках. В фойе второго этажа предусмотрен зал-трансформер для новогодних интермедий и других праздничных событий.

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Праздничный концерт в честь открытия начнется в 17:00.

Первые спектакли в новом здании покажут 4 сентября — зрители смогут посмотреть «Денискины рассказы» и премьерную «Репку».

В сентябре также покажут две новых постановки — 11 сентября «Рассказ собаки» по рассказу Марка Твена (12+) и 16 сентября «Паша» по роману Павла Селукова (16+).

Сейчас актеры театра кукол готовят новую постановку — в российском театре кукол впервые покажут абсурдный спектакль по пьесе «Человек из Подольска». «Афиша» уже побывала на его репетиции. Премьера назначена на октябрь.

Что еще готовят барнаульские театры для нового театрального сезона — читайте в разборе «Афиши» здесь.