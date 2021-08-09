Белочка, зайчик, волк, балаклава. В театре кукол в Барнауле ставят одну из главных пьес России об абсурдном допросе в полиции

В новом здании театра кукол «Сказка» приступили к репетиции первого спектакля с пометкой 18+. Питерский режиссер Светлана Дорожко ставит современную абсурдную пьесу «Человек из Подольска» об экзистенциальном допросе в полицейском участке.

В театре кукол "Сказка" в Барнауле ставят спектакль "Человек из Подольска"

О чем пьеса

«Человек из Подольска» — одна из самых популярных современных пьес в России на сегодняшний день. Написал ее в 2016 году драматург Дмитрий Данилов и получил за это премию «Золотая маска».

За пять лет пьесу поставили больше пятидесяти раз. Спектакли по произведению шли во многих ведущих театрах — «Приют комедианта», Театр. doc, «Практика», «Современник», красноярском драмтеатре им. Пушкина и других.

Также в прошлом году в кинотеатрах показывали одноименный фильм режиссера Семена Серзина.

Действие пьесы разворачивается в полицейском участке. Главного героя, которого зовут Николай Фролов, допрашивают представители правоохранительных органов.

Но вопросы задают очень странные — какая численность населения Подольска? А зачем Николай закончил вуз? Красивая ли у него девушка? Нравится ли ему неинтересная работа за копейки? После абсурдного, но во многом философского разговора ставят герою неутешительный «диагноз». Он — Человек из Подольска.

Режиссер Светлана Дорожко Дарья Беркетова

В театре кукол пьесу ставят впервые. Совершить прорыв в маленьком театральном мире взялась питерский режиссер Светлана Дорожко, которая ранее ставила в барнаульской «Сказке» масочный спектакль «Недоросль». Художником выступила Светлана Рыбина.

Отделение-аттракцион

Для Светланы Дорожко полицейский участок — это место, где бывали не все, но оказаться там может абсолютно любой человек.

«Даже я была там дважды. Правда, как потерпевшая. Наш композитор Алексей Чуканов — очень интеллигентный человек, джазовый трубач — был в полиции трижды. Просто шел по улице, был несколько неформально одет — вот и забрали проверить документы», — рассказала она.

Исполнитель главной роли, 22-летний Петр Кобзев тоже несколько раз попадал в полицейское отделение. «Понятым просили быть, в 17 лет задержали за нарушение комендантского часа», — признался он.

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

Отделение полиции ассоциируется с тревогой, плохим предчувствием, изнурительным ожиданием чего-то нехорошего. Что, конечно, зажимает человека, словно делает его меньше, чем он есть на самом деле.

«Я как бы перестаю быть самим собой, не принадлежу себе», — поясняет Дорожко.

«Всегда мертвая тишина. Тебе кажется, что у тебя нет права голоса, ты огражден от всего мира, боишься что-то сделать не так. Даже в качестве понятого некомфортно было там находиться», — поделился своим опытом Кобзев.

Из всех этих ощущений возник кукольный образ главного героя — маленького человечка, управляемого гапитно-тростевой системой. Он сидит на «электричке», которая стремительно летит куда-то вниз.

«Когда мы делали сценографию, мы поняли, что хотим ощущения тупика и замкнутости. На сцене будет много лестниц, которые постоянно переставляются, создавая иллюзию движения. И стол с нарисованной электричкой, поскольку главный герой из Подмосковья. Я сама оттуда, и людей из Подольска вижу в электричках каждый день», — поделилась мыслями художник Светлана Рыбина.

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

Совершенно другими, в глазах создателей спектакля, представляются полицейские. Люди, о которых мы ничего не знаем, предстают перед нами обезличенными существами в animal масках-балаклавах.

«Маска нивелирует человека, которого мы считываем по мимике, глазам. Актёрам необходимо передавать эмоции через пластическую выразительность, в каком-то смысле быть куклой, обладающей характерными жестами. Кукольность кукольностью, но в материале для взрослого зрителя все-таки хочется высказываться другими интересными театральными приемами», — говорит режиссер.

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

Маски также привносят атмосферу карнавальности, наигрыша, которая доминирует в этой пьесе.

«Театр кукол — это всегда визуальная история. А у нас она еще будет и музыкальной, песенной. Так что постараемся сделать довольно зрелищное представление», — рассказала Светлана Дорожко.

Она уверена — столь игривые образы представителей полиции не оскорбят, поскольку в пьесе они предстают «прекрасными, благородными, начитанными людьми».

Человек из Барнаула

«Вчера я увидела у вас памятник жертвам политических репрессий — и Барнаул заиграл для меня новыми красками. Он очень трогательный, в других городах я ничего подобного не встречала», — поделилась впечатлениями режиссер

Встреча с памятником навела ее на мысль о правильности подобранного материала о постановке.

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

«Конечно, мы не про политику хотим говорить. Это и так больная тема, зачем ее педалировать?» — говорит она.

По ее словам, этим и отличается «Человек из Подольска» от большинства современных пьес, где об острых проблемах — например, столкновение с системой, органами власти — говорят очень жестко.

В пьесе Данилова с вполне определенным местом действия поднимаются совершенно другие вопросы, обращенные к личности человека. Во всем ли стоит винить власть и общество, требовать что-то от других — возможно, иногда стоит посмотреть и на себя?

«В произведении есть некий перевертыш. С одной стороны, мы попадаем в неприятное место, где человека бросает в дрожь. С другой — здесь неожиданно борются за просвещение, любовь к родине. И задают вопрос — а ты для чего вообще живешь, человек? И это очень интересный поворот, который позволяет увидеть себя со стороны», — поясняет Дорожко.

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

«Человек из Подольска» — это образ среднестатистического человека, который легко может проживать в любой городе. Разведен, есть нелюбимая девушка, ненужный диплом и неинтересная работа, хобби, которое не приносит ни денег, ни популярности.

Он плывет по течению жизни, не собираясь никуда сворачивать и рисковать. Да и просто увидеть в повседневном прекрасное — для него невыполнимая задача.

«Есть люди, которые двигают планету, а есть те, кто ее тормозит. Для меня Фролов — это как раз „тормоз“. И нестандартные полицейские в пьесе подталкивают его на то, чтобы он по-другому увидел этот мир, что-то сделал стоящее, а не был ходячей биологической субстанцией», — говорит актер Петр Кобзев.

Каким же в итоге получится «Человек из Подольска» в Барнауле, можно будет увидеть октябре — премьеру предварительно назначили на этот месяц.

Планы на будущее

Театр продолжает наращивать свой профессиональный уровень. В сентябре к актерам приедет педагог по кукловождению Любовь Федорова, которая в основном преподает европейским артистам, но для барнаульского театра сделала исключения.

Актеров «Сказки» она научит управлять марионетками, которые сегодня редко можно увидеть на профессиональной сцене, рассказала директор театра кукол «Сказка» Надежда Васильева.

В октябре в «куклах» организуют обучающий театральный форум для художников по свету и завлитов. Мастер-класс также даст известная режиссер и театровед Анна Брашинская.

Директор театра кукол «Сказка» Надежда Васильева Дарья Беркетова

До 2022 года в театре, помимо «Человека из Подольска», планируют еще две премьеры — спектакль для самых маленьких «Три бешеных кролика» и новогоднюю сказку «Приключение Голубой Стрелы» по произведению Джанни Родари.

В следующем году приедет лауреат «Золотой маски» Александр Янушкевич, который поставил острую постановку о 90-х годах «Паша» (премьера назначена на сентябрь), он сделает постановку уже для детей.

Также спектакль в «Сказке» впервые поставит еще один обладатель «Золотой маски», режиссер Александр Борок.

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

Но, безусловно, главным событием будущего сезона станет второй фестиваль театров кукол «Зазеркалье». В этот раз он пройдет в мае 2022 года.