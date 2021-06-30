Человеческая многоножка. В театре кукол в Барнауле сдали эксцентричный спектакль о непростых 90-х

Насаживают на руку, держат зубами, натягивают на голову и через голову, прикладывают к неожиданным местам. Такими куклами, без привычной системы и названия, управляют актеры театра кукол «Сказка» в новом спектакле «Паша» по произведению Павла Селукова «Забыть Тарковского». Сдача прошла в новом здании театра на ул. Пушкина.

Как рассказал драматург Алексей Гончаренко, создателям спектакля хотелось рассказать историю человека, который поднялся с самого дна ужасающих 90-х, но о своих истоках не забыл.

В представлении художника Антона Болкунова и режиссера, многократного номинанта «Золотой маски» Александра Янушкевича, этот мир населяли странные создания в едва узнаваемом человеческом обличии.

Здесь есть девушка-спасательный круг, гопник с ногами от ушей (в прямом смысле этого слова), женщина-коса, отец-мешок и другие пугающие недочеловеческие образы.

Лица кукол — это лица самих актеров театра кукол «Сказка». Только видоизмененные в соответствии со временем — с синяками под глазами, беззубые и так далее.

В спектакле в виде отдельных рассказов ведется история о жизни парня Паши. Став писателем, он вспоминает о своей прошлой жизни — как учился в школе, любил, изменял, грабил и отдавал награбленное, тусил в клубе, ввязывался в неприятные истории.

Необычная постановка предназначена строго для взрослой аудитории 18+. Премьеру покажут 16 сентября.