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Легенда балета Николай Цискаридзе в виде исключения выступит на сцене новосибирского театра

9 июля в НОВАТе (Новосибирском театре оперы и балета) на гала-концерте выступит Николай Цискаридзе. Свою творческую карьеру он закончил еще в 2013 году и практически больше нигде не выступает. Увидеть живого классика балета на сцене — редчайшая возможность даже для москвичей и питерцев.

Николай Цискаридзе.
Николай Цискаридзе.
архив Алтайского государственного института культуры

Вместе с ним в концерте примут участие другие звезды балетной сцены — прима-балерина Анжелина Воронцова, мировая звезда и обладатель «Золотой маски» Иван Васильев, ведущий танцор Виктор Лебедев, солистка Анастасия Соболева. Все они — из труппы питерского Михайловского театра.

«Прекрасные природные данные, подкреплённые целеустремлённостью и высокой работоспособностью, совершенная техника, мощная харизма и актёрская энергетика, невероятное личное обаяние — эти качества Николая Цискаридзе принесли ему всемирную славу и любовь тысяч почитателей искусства классического танца», — сообщили новость на сайте НОВАТа.

Что конкретно будет в программе гала-концерта, не разглашается. Известно, что в нем примут участие и звезды оперы.

Начало концерта в 19:00. Приобрести билеты можно здесь — их стоимость от 3500 до 7500 рублей.

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