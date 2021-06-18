Легенда балета Николай Цискаридзе в виде исключения выступит на сцене новосибирского театра

9 июля в НОВАТе (Новосибирском театре оперы и балета) на гала-концерте выступит Николай Цискаридзе. Свою творческую карьеру он закончил еще в 2013 году и практически больше нигде не выступает. Увидеть живого классика балета на сцене — редчайшая возможность даже для москвичей и питерцев.