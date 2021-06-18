Легенда балета Николай Цискаридзе в виде исключения выступит на сцене новосибирского театра

Вместе с ним в концерте примут участие другие звезды балетной сцены — прима-балерина Анжелина Воронцова, мировая звезда и обладатель «Золотой маски» Иван Васильев, ведущий танцор Виктор Лебедев, солистка Анастасия Соболева. Все они — из труппы питерского Михайловского театра.
«Прекрасные природные данные, подкреплённые целеустремлённостью и высокой работоспособностью, совершенная техника, мощная харизма и актёрская энергетика, невероятное личное обаяние — эти качества Николая Цискаридзе принесли ему всемирную славу и любовь тысяч почитателей искусства классического танца», — сообщили новость на сайте НОВАТа.
Что конкретно будет в программе гала-концерта, не разглашается. Известно, что в нем примут участие и звезды оперы.
Начало концерта в 19:00. Приобрести билеты можно здесь — их стоимость от 3500 до 7500 рублей.