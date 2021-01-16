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Гусева, Дюжев и Лазарев: стали известны имена хедлайнеров нового сезона «Танцы со звёздами»

17 января на телеканале «Россия 1» стартует новый, 12-й по счету, сезон шоу «Танцы со звёздами». Накануне стали известны имена участников и членов жюри.

Шоу "Танцы со звёздами"
Шоу "Танцы со звёздами"
Пресс-служба телеканала "Россия 1"

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом шоу выступят: Сергей Лазарев, DAVA, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.

Состав судейского жюри также немного изменился. В него вошли: Николай Цискаридзе, Дарья Златопольская, Егор Дружинин и Гарик Рудник.

Ведущим шоу стал Андрей Малахов (он заменил Галкина), а главным режиссером и хореографом-постановщиком — Василий Козарь.

Звездам будут помогать в танцах профессиональные исполнители румб и вальсов: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей.

Пока шоу «Танцы со звёздами» имеет низкий рейтинг на сервисе «КиноПоиск» — всего 3,3 из 10 баллов.

Однако продюсеры телеканала надеются с помощью обновления состава перезапустить проект.

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