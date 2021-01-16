Первый канал делает ставку на пятый сезон «Ищейки»

Продюсеры Первого телевизионного канала планируют поправить свои рейтинги и поконкурировать с «Россией 1» с помощью пятого сезона детективного сериала «Ищейка», где главным героем является следователь Александра Кушнир в исполнении актрисы Анны Банщиковой.

Пятый сезон стартует 18 января. Сценаристы сериала решили уместить в одном следователе молодую мать, любящую жену и детектива-профессионала.

«Александра решает начать новую жизнь: помимо службы в уголовном розыске и ведения домашнего хозяйства, теперь у нее должны быть спорт, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе. Борис поддерживает жену, но у него свое видение „новой жизни“: он мечтает о втором ребенке, их с Александрой общем малыше. Именно это желание становится причиной душевных переживаний и настоящим испытанием чувств Александры и всей ее семьи» — говорится в анонсе «ПрофиСинема».

По рейтингу «КиноПоиска» детективный сериал «Ищейка» имеет сегодня среди зрителей оценку 7,5 по 10-балльной шкале. Но уступает тем же «Сватам», у которого оценка 9 баллов.

В рейтинге телеканалов «Первый» пока удерживает лидерство, по данным агентства «Медиаскоп», но за счет трансляций Новогоднего обращения президента страны Владимира Путина и Парада Победы с Красной площади.

А вот по телесериалам вперед вырвалась «Россия 1». В частности телезрители хорошо смотрели в 2020 году «Одесский пароход», комедийный сериал, снятый по мотивам рассказов Михаила Жванецкого.