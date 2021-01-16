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В новом сезоне «Сватов» сериал покинут сразу два актера

Два актера покинут сериал «Сваты» в седьмом сезоне, съемки которого должны начаться в 2021 году, пишет sm.news.

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
svati.tv

Так, зрители не увидят актера Витая Семенцова, который исполнил роль отца Михаила, крестил новорожденную дочь Буханкины. Артист покинул площадку вторым за последнее время. Также из актерского состава выбыла Татьяна Васильева, сыгравшая маму Ларисы Буханкиной.

Съемки нового сезона продолжатся в 2021 году. В 2020-м они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В кадре появится и сын Федора Добронравова — Виктор. Он исполнит роль молодого Ивана Будько.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Шестой сезон вышел в 2013-м году.

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