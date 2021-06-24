Жена и сын Золотухина вместе с Вениамином Смеховым растрогали барнаульскую публику воспоминаниями о знаменитом актере

Один в один
Перед творческим вечером зрителям показали автобиографический спектакль «Пой, Вовка», созданный на основе рассказов, дневников и писем Золотухина.
В постановке рассказывается о мальчике Вовке, который тяжело заболел, но это не стало для него препятствием на пути к мечте — стать артистом. Но в главном герое, конечно же, угадывается биография самого Золотухина.
После спектакля на сцену вышли Ирина Линдт и Иван Золотухин, который заметно вырос и стал копией своего знаменитого отца. На эту тему они даже исполнили трогательную семейную песню. «Твой голос, улыбка и овал лица. Как мама рада, что сын весь в отца», — говорилось в строчках песни.
Ирина призналась, что иногда, когда она смотрит на сына, ее пробирают мурашки — Валерий Сергеевич узнается в нем даже в жестах и мимике.
Журналистам Иван рассказал, что тоже решил пойти по стопам своего родителя и попробовать поступить в театральный вуз. Актерский опыт у него уже есть — в этом году он исполнил одну из главных ролей в спектакле «История одного городка» в МХАТ им. Горького.
Кстати, именно туда после 25-летней службы в театре на Таганке, ушла Ирина Линдт. Пользуясь случаем, она пригласила зрителей посетить МХАТ им. Горького, «несмотря на последние события» — так актриса намекнула на последний скандал с участием Ольги Бузовой в одном из спектаклей.
Линдт отметила, что и ничего не имеет против нее и подобный «эксперимент» тоже имеет право на жизнь.
Дети гениев
Творческий вечер продолжился выступлениями Валерия Черняева, Любови Черковой, Алики Смеховой.
Дочь еще одного легендарного артиста призналась, что впервые приехала на Алтай. Говоря о Золотухине, Алика рассказала, что увидела его в первые дни жизни вместе с отцом и Владимиром Высоцким, когда троица друзей приехала забирать ее из роддома. А в детстве много наблюдала за ним из-за кулис Таганки.
Для барнаульской публики она исполнила несколько любимых песен Валерия Сергеевича, в том числе, а capella с Ириной Линдт, чем вызвала шквал аплодисментов.
Завершился творческий вечер выступлением Вениамина Смехова, коллеги и близкого друга Золотухина. В частности, он прочитал одно забавное письмо, которое писали ему Высоцкий и Золотухин.
Артист также рассказал, что перед поездкой на Алтай он позвонил близким и знакомым Валерия Сергеевича, в том числе бывшему директору МТА Татьяне Козициной. Оказалось, что женщина недавно тяжело переболела коронавирусом.
Золотухин в мгновении
В этот же день в музее ГМИЛИКА открылись две выставки, посвященные Золотухину. На них рассказывается о детских годах и семье артиста, его первом знакомстве с театром еще в Быстром Истоке, творческих успехах, работе по восстановлению храма в родном селе и реконструкции Молодежного театра в Барнауле.
В экспозиции можно увидеть не только фотографии, но и рукописи прозы и личные письма артиста.
В одном из них он писал о том, как перешел работать в «новый, оппозиционный, живой и задиристый» театр на Таганке, как дебютировал в нем в роли Грушницкого в спектакле «Герой нашего времени», в другом раскрывает подробности смерти Высоцкого.
«Валерий Сергеевич был мудрым человеком. И не зря говорил — похороните меня на родине. И то, как сегодня хранят память о нем на Алтае, не сравнить ни с Москвой, ни с каким-либо другим городом. Здесь о нем будут помнить всегда, и даже через 100 лет, он оставил после себя прочный след, и очень важно», — сказала на открытии его жена Ирина Линдт.
Выставки будут работать до конца июля.