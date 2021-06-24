Жена и сын Золотухина вместе с Вениамином Смеховым растрогали барнаульскую публику воспоминаниями о знаменитом актере

В Алтайском крае всю неделю проходят памятные события, посвященные 80-летию Валерия Золотухина. 23 июня в Молодежном театре Алтая, который носит его имя, прошел творческий вечер с участием жены артиста Ирины Линдт и его сына Ивана Золотухина. На сцену также вышли друзья артиста — Алика и Вениамин Смеховы, Валерий Черняев и Любовь Чиркова.

Один в один

Перед творческим вечером зрителям показали автобиографический спектакль «Пой, Вовка», созданный на основе рассказов, дневников и писем Золотухина.

В постановке рассказывается о мальчике Вовке, который тяжело заболел, но это не стало для него препятствием на пути к мечте — стать артистом. Но в главном герое, конечно же, угадывается биография самого Золотухина.

После спектакля на сцену вышли Ирина Линдт и Иван Золотухин, который заметно вырос и стал копией своего знаменитого отца. На эту тему они даже исполнили трогательную семейную песню. «Твой голос, улыбка и овал лица. Как мама рада, что сын весь в отца», — говорилось в строчках песни.

Ирина призналась, что иногда, когда она смотрит на сына, ее пробирают мурашки — Валерий Сергеевич узнается в нем даже в жестах и мимике.

В МТА прошел вечер памяти Валерия Золотухина. 23 июня 2021 год Ирина Пергаева

Журналистам Иван рассказал, что тоже решил пойти по стопам своего родителя и попробовать поступить в театральный вуз. Актерский опыт у него уже есть — в этом году он исполнил одну из главных ролей в спектакле «История одного городка» в МХАТ им. Горького.

Кстати, именно туда после 25-летней службы в театре на Таганке, ушла Ирина Линдт. Пользуясь случаем, она пригласила зрителей посетить МХАТ им. Горького, «несмотря на последние события» — так актриса намекнула на последний скандал с участием Ольги Бузовой в одном из спектаклей.

Линдт отметила, что и ничего не имеет против нее и подобный «эксперимент» тоже имеет право на жизнь.

Дети гениев

Творческий вечер продолжился выступлениями Валерия Черняева, Любови Черковой, Алики Смеховой.

В МТА прошел вечер памяти Валерия Золотухина. 23 июня 2021 год Ирина Пергаева

Дочь еще одного легендарного артиста призналась, что впервые приехала на Алтай. Говоря о Золотухине, Алика рассказала, что увидела его в первые дни жизни вместе с отцом и Владимиром Высоцким, когда троица друзей приехала забирать ее из роддома. А в детстве много наблюдала за ним из-за кулис Таганки.

Для барнаульской публики она исполнила несколько любимых песен Валерия Сергеевича, в том числе, а capella с Ириной Линдт, чем вызвала шквал аплодисментов.

В МТА прошел вечер памяти Валерия Золотухина. 23 июня 2021 год Ирина Пергаева

Завершился творческий вечер выступлением Вениамина Смехова, коллеги и близкого друга Золотухина. В частности, он прочитал одно забавное письмо, которое писали ему Высоцкий и Золотухин.

Артист также рассказал, что перед поездкой на Алтай он позвонил близким и знакомым Валерия Сергеевича, в том числе бывшему директору МТА Татьяне Козициной. Оказалось, что женщина недавно тяжело переболела коронавирусом.

Золотухин в мгновении

В этот же день в музее ГМИЛИКА открылись две выставки, посвященные Золотухину. На них рассказывается о детских годах и семье артиста, его первом знакомстве с театром еще в Быстром Истоке, творческих успехах, работе по восстановлению храма в родном селе и реконструкции Молодежного театра в Барнауле.

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В экспозиции можно увидеть не только фотографии, но и рукописи прозы и личные письма артиста.

В одном из них он писал о том, как перешел работать в «новый, оппозиционный, живой и задиристый» театр на Таганке, как дебютировал в нем в роли Грушницкого в спектакле «Герой нашего времени», в другом раскрывает подробности смерти Высоцкого.

«Валерий Сергеевич был мудрым человеком. И не зря говорил — похороните меня на родине. И то, как сегодня хранят память о нем на Алтае, не сравнить ни с Москвой, ни с каким-либо другим городом. Здесь о нем будут помнить всегда, и даже через 100 лет, он оставил после себя прочный след, и очень важно», — сказала на открытии его жена Ирина Линдт.

Выставки будут работать до конца июля.