Аплодировали стоя. Алтайские артисты показали рассказы Шукшина на легендарной сцене Вахтанговского театра

16 июня в Москве на легендарной сцене театра Вахтангова выступили артисты Алтайского театра драмы. Они показали спектакль «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина в постановке Максима Астафьева.

Столичная публика очень тепло приняла барнаульскую постановку. Артистам долго аплодировали, зрители стоя кричали «Браво».

В Москву на историческое во многих смыслах событие прилетел также губернатор Виктор Томенко и министр культуры Елена Безрукова.

Министр отметила, что Шукшин на подмостках знаменитого московского театра за всю историю появлялся лишь дважды. Впервые его роман «Я пришел дать вам волю» в 1979 году поставил известный артист Михаил Ульянов.

«Спектакль далеко не развлекательный, скорее призывающий помолчать и подумать, но все звучащие в нем мысли Шукшина актуальны как никогда. Об этом и другом говорили с некоторыми зрителями после спектакля», — рассказала Безрукова на свой странице в Facebook.

17 июня театр драмы покажет в Москве другую свою постановку — «Укрощение строптивой» по Шекспиру, режиссер Алексей Логачев.

Напомним, что это обменные гастроли, посвященные 100-летию театра Вахтангова и театра им. Шукшина.

Вахтанговский театр приезжал в Барнаул в мае, зрители увидели четыре постановки — «Евгения Онегина», «Царя Эдипа», «Крик лангусты» и «Наш класс». Фоторепортажи с этих событий можно посмотреть здесь и здесь.