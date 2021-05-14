Импульс души в космос. Барнаульцы громкими овациями встретили первый спектакль Вахтанговского театра

Такого количество цветов артистам на поклонах сцена алтайского театра драмы не видела давно. Их несли нескончаемым потоком под гром аплодисментов. 13 мая там давали «Онегина» — это первый спектакль гастролей московского театра им. Вахтангова.

Чем знаменателен показ

«Евгений Онегин» — одна из главных жемчужин Вахтанговского театра.

У спектакля красивая гастрольная судьба: его показывали на сценах разных мировых площадок, рукоплескали зрители Берлина, Нью-Йорка, Парижа, Пекина, Милана, Сполето, Тбилиси — «Онегин» Вахтангова путешествует бесконечно (как и главный герой романа после дуэли с Ленским). Так выяснилось, что язык Пушкина универсален для любого уголка планеты.

В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Поставил «Онегина» выдающийся литовский режиссер и художественный руководитель театра Римас Туминас в 2013 году. «Могу сказать о нем коротко — он гений», — так охарактеризовал его на пресс-конференции актер Сергей Маковецкий. Помимо него, в спектакле играют другие выдающиеся артисты — Людмила Максакова, Ирина Купченко. Ольга Лерман исполнила роль Татьяны, а Леонид Бичевин — молодого Онегина.

Первые зрители постановку Туминаса «раскусили» не сразу. Смущало много — легкость повествования, авторская интерпретация событий, неожиданная двойственность героев (молодые и старые Онегин и Ленский), введение новых персонажей, сильно сокращенный текст — спектакль не начинается с привычных строк «Мой дядя самых честных правил», а многие сцены разыгрываются без слов.

По началу некоторые (видимо, по привычке) попытались заклеймить создателей в «очернении классики». Но у недовольных постановкой ничего не вышло. «Онегин» стал такой же визитной карточкой театра, как легендарная «Принцесса Турандот».

Итак , она звалась…

До начала спектакля еще полчаса. Народ потихоньку собирается у крыльца драмы, фотографируется на фоне баннера. Настроение у всех ощутимо приподнятое.

Мы решили спросить, чего же люди ждут от сегодняшнего показа и почему решили на него прийти. Знают ли они, чем знаменита постановка или же их привлекают имена главных прим Вахтанговского театра? Не зря же билеты были раскуплены в день старта продаж.

Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова Барнаульцы пришли на спектакль «Онегин» театра Вахтангова в театр драмы Анна Зайкова

Но многие признаются — пришли, потому что просто любят театр, и приезд москвичей для них — уже большое событие. И, конечно, интерес вызвала бессмертная классика.

Имени режиссера барнаульская публика практически не знает, а среди опрошенных постановку (правда, в записи) видели лишь пара человек.

«Это очень масштабный спектакль. Актерская игра, декорации, музыка — все на высоте. Конечно, такое зрелище хочется увидеть вживую, испытать сильные эмоции», — призналась зрительница.

Встречу с прекрасным не могли упустить и алтайские випы — в зале присутствовали министр здравоохранения Дмитрий Попов, депутат и ректор института культуры Галина Буевич.

Пушкин может быть таким

Описывать словами постановку необъятного диапазона — дело неблагодарное. Особенно учитывая, что половина рассказа спокойно обошлась без строчек Пушкина.

Открывается занавес — и мы видим танцкласс с балетным станком и огромным зеркалом на заднем плане. Оно «живое» — постоянно движется, наклоняется, «вибрирует», отражая происходящие на сцене события.

В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Кулисы обрамляют классические колонны. Рядом с одной из них «спрятался» Сергей Маковецкий, который играет постаревшего Онегина. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей», — с этих строчек начинается постановка.

На сцену выходит Онегин молодой, Маковецкий представляет его, и мы понимаем, что все грядущие события — воспоминания Евгения о прошедшей молодости.

Появляется и взрослый Ленский — но Онегин тут же убивает его, отсылая к тому, что до глубоких седин красавец и поэт не доживет.

В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Следом на сцену высыпают красавицы-танцовщицы. Их на чистом французском муштрует Людмила Максакова в роли наставницы — она также сыграет трогательную и смешную няню Тани. На этом вступительная часть истории заканчивается, и начинается красивая история о безответной любви, которую все мы знаем со школьной скамьи.

Режиссер Римас Туминас филигранно заточил роман под основной сюжет — удивительно, но ни одна строчка из Пушкина не прозвучит со сцены впустую.

Например, из представления семьи Лариных мы узнаем только, что Татьяна была для родителей «чужой девочкой», а ее сестра Ольга — ласковым и жизнерадостным ребенком. А еще то, что отец Дмитрий Ларин умер, не дождавшись свадеб дочерей — предыстория семьи уложилась буквально в пять минут.

В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Мирный уклад их жизни нарушает появление в гостях Онегина. На первой встрече его безмолвно и уморительно поют брусничной водой — и этого оказалось достаточно, чтобы Татьяна безоговорочно влюбилась в соседа.

«Неужто ты влюблен в меньшую? Я б выбрал бы другую, когда бы был как ты — поэт», — небрежно бросает Онегин Ленскому, беспокоясь о том, как бы ему «брусничная вода не наделала вреда».

Татьяна же с упоением и горящими глазами пишет письмо Евгению на французском языке, которое забавно пытаются перевести на русский. Франт Онегин укоряет за него девочку-дикарку: «Учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет».

В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Последующие события во многом по-другому раскрывают роман Пушкина. Туминас находит между строк столько метафор, новых смыслов и интерпретаций, что хочется немедля схватиться за книгу и заново перечитать ее.

Особенно трагически выглядит смерть Ленского: Онегин безжалостно убивает трогательного мальчишку-поэта, втыкая в его беспомощный обнаженный торс пистолет как нож. Какая уж тут дуэль — акценты заранее расставлены, а силы изначально неравны. Ленского как далекое воспоминание заметает снегом под оглушающую музыку — и эта сцена потрясает своей красотой.

В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова В Барнауле впервые показали спектакль «Онегин» театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Такой же неземной красоты сцена венчания Татьяны, когда она «парит», сидя на хрупких качелях, в прямом и переносном смысле возвышаясь над всеми.

В том числе и над Онегиным, которому больше нет места ни в жизни Лариной, ни в высшем свете, ни в местах прошлого. Молодость прошла, а все шансы на счастливую жизнь — упущены.

Бог , совесть и любовь

Если вы до сих пор не читали «Евгения Онегина», то можете сильно не сокрушаться — в этом вы не единственны и начать никогда не поздно.

Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Исполнитель главной роли Леонид Бичевин на пресс-конференции откровенно признался — прочел классику только тогда, когда ему дали роль.

«У меня, как у сына учительницы литературы, всегда возникал некий протест, и я читал что-то другое, не по школьной программе. Поэтому для меня откровения происходили на репетициях. Сцену именин, когда Евгений соблазняет Ольгу, после чего шла дуэль, Туминас выстраивал как сцену мести Онегина. Он мстит Татьяне за то, что не может испытать тех же чувств, что и она, что он не может быть таким же хрупким и трепетным. И в этом его низость, отчаяние, трагедия», — рассказал он.

Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова

Исполнительница роли Татьяны Ольга Лерман добавила, что работа с Туминасом — это всегда разрыв шаблона для любого актера, кто открыт к новому понимаю своей игры.

«Я очень хорошо помню, как мы репетировали сцену с няней, и мы никак не могли найти суть. Вдруг Туминас забегал по залу, говоря: „Ну она же зверь! Она влюблена!“. И он схватил кровать — и это так точно попало в образ Татьяны. Хотя поначалу для меня это выглядело как заламывание рук. Но в этом правда ее суть — она же рождена в полях, в деревне», — поделилась она.

Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова Пресс-конференция театра им. Вахтангова Анна Зайкова

«Туминас всегда говорит — слово не имеет значения, имеет значение интонация. Характерность остается на земле, а в космос уходит только импульс души. Поэтому для него слова „бог“, „совесть“, „любовь“ имеют огромное значение», — рассказал о работе режиссера Сергей Маковецкий.

Что зрители увидят еще

«Евгения Онегина» в театре драмы покажут еще раз 14 мая.

15 и 16 мая там же пройдут показы постановки древнегреческой трагедии «Царь Эдип», в которой принимают участие артисты из Греции. Билеты на эту постановку еще остались, их можно приобрести на сайте театра.

Наш класс vakhtangov.ru

Параллельно показы проходят в Молодежном театре Алтая. 14 мая там покажут спектакль «Наш класс» по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека о холокосте.

15 и 16 мая в МТА пройдет спектакль «Крик лангусты» о жизни великой актрисы Сары Бернар.