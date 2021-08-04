В Барнаул приедет режиссер, чей последний спектакль вызвал всероссийский скандал

В Барнаул приедет режиссер Бениамин Коц, чья постановка «Первый хлеб» в московском «Современнике» с Лией Ахеджаковой вызвала большой общественный резонанс. В Молодежном театре Алтая он поставит спектакль по книге Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким».

Что произошло

Спектакль «Первый хлеб» показали в «Современнике» 19 июля — ею закрыли юбилейный, 65-й сезон театра. Пьесу написал молодой драматург Ринат Ташимов, ученик Николая Коляды.

Главную роль бабушки Нурии с футболке с надписью Eminem играет Лия Ахеджакова.

В центре спектакля оказывает поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете.

«В этом их боль, их несчастье. Быть свободными — невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное себе может разве что бабушка Нурия (героиня Лии Ахеджаковой) — острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая какой-то вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы», — говорится о постановке на сайте «Современника».

Спектакль «Первый хлеб» в «Современнике». Режиссер Бениамин Коц. Афиша vk.com/theatresovremennik

Сразу после премьеры председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», в котором усмотрели оскорбление ветеранов, пишет kulturomania.ru.

«Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении СК.

21 июля общественная организация «Офицеры России» пожаловалась руководству театра, в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы.

В организации рассказали, что им поступают жалобы от ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и России, возмущенных «предельной неуважительностью» к ним со стороны авторов постановки.

Спектакль «Первый хлеб» в «Современнике». Режиссер Бениамин Коц vk.com/theatresovremennik

Сообщается, что больше всего их возмутил монолог героини Нурии на кладбище, где был похоронен ее муж, погибший на войне в Афганистане.

Цитата из спектакля: «Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Где оно, наше спокойствие? *** (Надоели) вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чо? Я вот чо-то не поняла? Вы там совсем *** (с ума сошли)?».

Реакция

После этого в СМИ появилось сообщение о том, что общественный совет при министерстве культуры проведёт слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности.

«Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, общественный совет при министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утверждённой Путиным „стратегии национальной безопасности“, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано», — сказал председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов РИА «Новости».

Однако затем министр культуры России Ольга Любимова опровергла эту информацию, сообщает mail.ru. По ее словам, «Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер».

«Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», — отметила министр.

Почему приедет в Барнаул

Бениамин Коц уже знаком барнаульской публике по спектаклю «Мой папа — Питер Пэн».

Эскиз постановки был представлен на творческой лаборатории Виктора Рыжакова в МТА в 2019 году. В этом же году Коц доделал его до полноценного спектакля с барнаульскими артистами.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Спектакль был поставлен по современной пьесе Керен Климовски. Это трагический рассказ-воспоминание повзрослевшего мальчика о своем отце, который никак не мог смириться со взрослой ответственной жизнью.

Постановка на тот год была во многом революционной и смелой для барнаульского театра — все действие разыгрывается на сцене: зрители сидят на поворотном круге, артисты ходят вокруг него, есть стоячие зрительские места, что создает максимальное ощущение присутствия.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Спектакль был очень тепло принят зрителями. Он с успехом идет и сегодня — в частности, постановка примет участие в конкурсной программе театрального фестиваля им. Золотухина.

В этот раз Бениамин Коц приедет, чтобы поставить спектакль по книге Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким». Премьера намечена на октябрь.

Что еще поставят в МТА

В МТА также рассказали об остальных планах на будущий сезон.

В сентябре зрителям представят премьеру «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддона. Детективную историю ставит артист театра Андрей Воробьёв.

«В центре сюжета — Кристофер Бун, особенный подросток и особенный человек. Он ведёт расследование убийства соседской собаки, хотя сам является главным подозреваемым. Как выжить и остаться человеком в мире, полном предательства и обмана? Как верить людям? Как найти своё место, и как воплотить в жизнь свои мечты?», — рассказали о постановке в театре.

Премьерные показы пройдут 8 и 9 сентября.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Андрей Воробьев и Виктория Проскурина Анна Зайкова.

К новогодним праздникам в МТА поставят пьесу Марии Малухиной «Василисса», написанную в 2020 году.

Режиссёром подросткового спектакля о взрослении станет молодой режиссёр из Москвы Виктория Печерникова. Девушка не впервые в Алтайском крае — ранее она поставила две постановки в Бийске.

Главный режиссер театра Алексей Серов, назначенный на эту должность в конце прошлого сезона, зимой представит публике постановку «Фауст».

Режиссер Алексей Серов с директором МТА Ириной Лысковец Молодежный театр Алтая

Весной пройдет еще одна премьера — спектакль по роману Дорит Линке «По ту сторону синей границы».

Режиссером выступит Галина Зальцман. Как и Бениамин Коц, она выпускница курса Виктора Рыжакова. В 2019 году она также принимала участие в лаборатории в МТА, а в 2021 — в лаборатории в театре драмы им. Шукшина.

Одним из главных событий предстоящего сезона станет четвертый театральный фестиваль им. Золотухина. Кто приедет и что посмотреть — об этом можно узнать из последнего обзора «Афиши».