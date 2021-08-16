В театр драмы вернется обожаемый барнаульцами спектакль «Слишком женатый таксист». Но всего на один вечер

Во время самоизоляции, когда барнаульские театры запускали онлайн-трансляции, зрители много раз просили показать любимую комедию «Слишком женатый таксист». Спустя год их желание исполнилось, правда, в оффлайн формате и с другими артистами.

Обожаемую барнаульцами комедию положений покажет Липецкий государственный академический театр драмы им. Льва Толстого, который приедет на обменные гастроли с 23 по 26 сентября.

«Наш «Слишком женатый таксист» много лет был любимцем публики. Не удивительно, что увидев это название в репертуаре, хочется поверить в его возвращение. Как написала подписчица: «У меня аж сердце ёкнуло!», — написали в театре им. Шукшина.

Главный герой сюжета — славный парень, таксист Джон Смит, который на деле оказывается не таким уж и простым. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной.

Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. Чтобы не быть разоблаченным, он вынужден балансировать между следователями, журналистами и женами.

Но чем больше он врет, тем больше обстановка накаляется, ложь множится, недоразумения накладываются друг на друга, усиливая комичность ситуации.

«Для всех, кто уже смотрел комедию положений в исполнении Виталия Махова, Эдуарда Тимошенко и других наших артистов, этот показ — отличная возможность для приятной ностальгии», — рассказали в театре драмы.

Постановку Липецкого театра покажут 26 сентября. Начало в 17:30, цена билета — 200−700 рублей.

Помимо «Слишком женатого таксиста», театр привезет сказку для детей «Али-Баба и разбойники», трагедию «Коварство и любовь», поэму «Эвридика» и еще одну комедию положений «Супница. Винная карта одного преступления».