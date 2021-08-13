Барнаул 18°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Барнаульская молодежь может получить карту с деньгами на развлечения: как ее оформить и кому она положена

С 1 сентября барнаульские школьники и студенты смогут оплатить посещения в культурные места специальной «Пушкинской картой». На ней будут начислены деньги для покупки билетов.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль "Мария Стюарт"
В Молодежном театре Алтая представили спектакль "Мария Стюарт"
Дмитрий Лямзин

Что это за карта

«Пушкинская карта» — обыкновенная карта «Мир», на которую зачислены деньги — 3000 рублей. В следующем году на карту поступят деньги в размере 5000 рублей.

Потратить их можно только на билеты в организации культуры: театры, музеи, филармонию и так далее.

Проект придуман и разработан Министерством культуры России для активного привлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, пишет culture.ru.

Акция пока что разовая, пробная, поэтому есть смысл воспользоваться ею сразу.

Кто и как ее может получить

Получить карту может любой желающий с 14 до 22 лет. Проект стартует 1 сентября — с этого дня и начнется их выдача. Оформить карту можно будет до конца года.

На первом этапе действия программы получить карты можно будет в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях Почта Банка.

После этого можно будет покупать билеты в кассах организаций любым удобным способом — просто картой или же с помощью Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, предварительно подключив «Пушкинскую» к этим системам.

&quot;Гамлет&quot;. Молодежный театр Алтая.
«Гамлет». Молодежный театр Алтая.
Анна Зайкова.

Какие есть ограничения

Все билеты, приобретаемые по «Пушкинской карте», именные — то есть купить билет себе и другу не получится.

При посещении организации гражданина могут попросить предъявить документ, подтверждающий личность. В случае нарушения купленный билет потеряет свою силу.

Также приобрести билет можно будет на событие, которое будет соответствовать возрастной категории покупателя. Поэтому, например, 16-летний подросток не попадет на спектакль с пометкой 18+.

Куда с этой картой можно сходить в Барнауле

О присоединении к этому проекту пока что заявили два барнаульских театра — МТА и театр драмы им. Шукшина.

Так, на сайте драмы в скором времени появится соответствующая кнопка — «Оплатить «Пушкинской картой».

Если взять в расчет среднюю стоимость билета в размере 400 рублей, то обладатели именной карты до конца года смогут бесплатно посетить семь-восемь постановок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене