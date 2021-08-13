Барнаульская молодежь может получить карту с деньгами на развлечения: как ее оформить и кому она положена

С 1 сентября барнаульские школьники и студенты смогут оплатить посещения в культурные места специальной «Пушкинской картой». На ней будут начислены деньги для покупки билетов.

Что это за карта

«Пушкинская карта» — обыкновенная карта «Мир», на которую зачислены деньги — 3000 рублей. В следующем году на карту поступят деньги в размере 5000 рублей.

Потратить их можно только на билеты в организации культуры: театры, музеи, филармонию и так далее.

Проект придуман и разработан Министерством культуры России для активного привлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, пишет culture.ru.

Акция пока что разовая, пробная, поэтому есть смысл воспользоваться ею сразу.

Кто и как ее может получить

Получить карту может любой желающий с 14 до 22 лет. Проект стартует 1 сентября — с этого дня и начнется их выдача. Оформить карту можно будет до конца года.

На первом этапе действия программы получить карты можно будет в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях Почта Банка.

После этого можно будет покупать билеты в кассах организаций любым удобным способом — просто картой или же с помощью Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, предварительно подключив «Пушкинскую» к этим системам.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Какие есть ограничения

Все билеты, приобретаемые по «Пушкинской карте», именные — то есть купить билет себе и другу не получится.

При посещении организации гражданина могут попросить предъявить документ, подтверждающий личность. В случае нарушения купленный билет потеряет свою силу.

Также приобрести билет можно будет на событие, которое будет соответствовать возрастной категории покупателя. Поэтому, например, 16-летний подросток не попадет на спектакль с пометкой 18+.

Куда с этой картой можно сходить в Барнауле

О присоединении к этому проекту пока что заявили два барнаульских театра — МТА и театр драмы им. Шукшина.

Так, на сайте драмы в скором времени появится соответствующая кнопка — «Оплатить «Пушкинской картой».

Если взять в расчет среднюю стоимость билета в размере 400 рублей, то обладатели именной карты до конца года смогут бесплатно посетить семь-восемь постановок.