Наведут шороху. Барнаульские театры поборются за внимание зрителя яркими и неожиданными премьерами

Театр драмы
Главный «хедлайнер» будущего сезона, отмечающий 100-летний юбилей. «Старичок» позиции сдавать не собирается, а, кажется, наоборот, только молодеет за счет своих смелых решений.
Осенью театр выпустит два свежих спектакля. 3, 4 и 5 сентября зрителям покажут военную историю о подростке «Непрощенная» по роману Альберта Лиханова, режиссер Евгений Гомоной.
7 и 13 октября — драму «в четырех куплетах, трех припевах, плюс бридж и финал» об одиночестве человека среднего возраста под лихим названием «КЯППК (Как я простил прапорщика Кувшинова)».
Эскиз этого спектакля в начале прошлого года представил московский режиссер Кирилл Вытопов на лаборатории Театра Наций. Теперь он приедет, чтобы довести спектакль «до ума».
К современной драматургии театр продолжает тянуться изо всех сил и искать там второго Чехова. Поэтому с 13 по 19 сентября снова пройдет творческая лаборатория под руководством эксперта «Золотой маски» Олега Лоевского, которая «родит» новую постановку на весну.
В апреле в театре пройдет премьера пьесы, которую ставили в драме ровно сто лет назад — «Трильби» Григория Ге. Путешествием в прошлое займется московский режиссер Галина Зальцман (запомните эту фамилию!).
Само же столетие театр отметит праздничным концертом 27 ноября.
Музыкальный театр
В музыкальном театре стабильно делают ставку на классический репертуар — и, конечно, тоже в этом выигрывают за счет разнообразия подачи.
Так, 29 и 30 сентября в театре пройдут премьерные показы балета «Вий» по мистическому произведению Гоголя и на музыку Геннадия Гладкова. Хореографией занялся балетмейстер Игорь Мусухранов.
Балеты тут не ставили больше полувека — поэтому зрелище вдвойне необыкновенное.
Пушкин также не собирается покидать сцену музыкального театра — на этот раз в виде мюзикла «Дубровский».
Зрителям обещают захватывающую романтическую историю о любви и вражде, дружбе и предательстве. Расскажут ее «средствами современной музыки, где сплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка».
Поставит разбойничий роман режиссер Константин Яковлев. Премьера — 9, 10 и 11 сентября. Посмотрим, сможет ли эта постановка возыметь тот же успех, что и «золотомасочная» «Капитанская дочка».
Молодежный театр Алтая
Театр старается удержать баланс между школьной литературой и современными веяниями — и это неплохо получается.
Актер Андрей Воробьев (его мы знаем по постановкам «Камедыя» и «Сиротливый Запад») взялся за британский бестселлер Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки».
Это детективная история, которую ведет мальчик с синдромом Аспергера. Премьера — 8 и 9 сентября.
Осенью приедет режиссер польского происхождения Бениамин Коц, который знаком зрителям революционной постановкой «Мой папа — Питер Пэн». Он поставит спектакль по книге Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким».
Главный режиссер театра Алексей Серов, который неожиданно вступил в эту должность в конце прошлого сезона, зимой разнообразит репертуар большой премьерой «Фауста» по произведению Гете.
И, наконец, весной режиссер Галина Зальцман (вспомнили?) прямиком из театра драмы перейдет в МТА, где представит премьеру по роману Дорит Линке «По ту сторону синей границы», который включен в международный каталог лучших изданий для юношества.
И, конечно, с 18 по 24 сентября всех ждет четвертый театральный фестиваль Золотухина.
Почетный гость — театр на Таганке — привезет спектакль «Горка» московского режиссера Данила Чащина (барнаульцам он известен по спектаклю «Интуиция», созданного с Константином Хабенским) по пьесе Алексея Житковского. Увидеть постановку можно будет 24 сентября.
Что еще интересного привезут другие региональные театры — смотрите в другом обзоре «Афиши».
Театр кукол
«Сказка» ломает стереотипы и осенью представит сразу две постановки для взрослого зрителя.
Первая премьера 16 сентября — спектакль «Паша» белорусского режиссера Александра Янушкевича по книге «Добыть Тарковского» Павла Селукова о сложной жизни подростка в 90-е годы.
Вторая — «Человек из Подольска» питерского режиссера Светланы Дорожко по пьесе Дмитрия Данилова, абсурдная трагикомедия о философском допросе в полицейском участке.
Премьера состоится в октябре, дата еще не назначена. Но пока можно прочитать о спектакле подробный материал «Афиши».
11 сентября в театре покажут спектакль «Рассказ собаки», созданный в уникальной технике театра теней. Историю слезливее «Хатико» по рассказу Марка Твена поставил питерский режиссер Алексей Смирнов.
Про малышей тоже не забудут — для них пройдут премьеры спектаклей «Репка», «Бешеные зайцы» по пьесе Мариуша Путныньша и «Путешествие голубой стрелы» по книге Джанни Родари.
Завершить сезон «Сказка» планирует вторым театральным фестивалем «Зазеркалье».