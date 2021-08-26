В стране чудес. Какой получилась сказка для взрослых о допросе в полиции в барнаульском театре кукол

В театре кукол «Сказка» в Барнауле поставили самую популярную современную пьесу в России «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. Это история о задержанном в полицейском участке, которому устраивают философский допрос с пристрастием. Режиссер Светлана Дорожко и художник Светлана Рыбина увидели ее в подчеркнуто сказочном свете. Какой получилась постановка — в фоторепортаже «Афиши».

Абсурд как он есть

Больше пятидесяти раз «Человека из Подольска» ставили в драматических театрах. В театре кукол — впервые. В историю записал себя барнаульский театр кукол «Сказка» — и это действительно событие всероссийского масштаба.

За взрослую постановку с пометкой 18+ (но на самом деле в ней нет ничего криминального, в том числе мата) взялась питерский режиссер Светлана Дорожко.

По сюжету молодого человека Николая Фролова ни за что задерживают полицейские и доставляют в участок. Они устраивают довольно странный допрос — спрашивают о населении Подольска, личной жизни и зарплате на работе, учат танцевать странный танец, а потом отпускают. Но обещают задержать вновь.

Что же такого притягательного в этом «Человеке из Подольска», что он прошелся бодрым шагом по театрам всей страны?

Прежде всего пьеса удивительна своим многообразием смыслов. При желании здесь можно найти и социальную правду жизни (как и главный герой, никто из нас не всматривается в пейзажи за окном транспорта по дороге на работу), и ее же абсурдность (задержали просто так), и гротесковость («это наш специальный полицейский танец для развития мозга»).

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

Из этого винегрета каждый выуживает что-то свое: одни видят черную пародию на любую государственную систему, другие — несчастную и безысходную судьбу жителя провинции, третьи — призыв к прекрасной и счастливой жизни, которую может сотворить каждый своими руками.

И, кажется, именно о двойственной природе пьесы и получился спектакль в театре кукол.

И тебя вылечим

Зрители сели по своим местам, прозвучал третий звонок. В зале появляются двое полицейских в черных балаклавах, поверх — фуражки.

Острым взглядом охватывают зал. Подходят к молодому человеку в капюшоне. Машут перед глазами удостоверениями и просят пройти за ними. «Человеческая» часть повествования заканчивается, начинается часть кукольная.

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

Задержанного уводят в темную «кроличью нору», где он, словно Алиса в стране чудес, уменьшается и превращается в жалкое тряпичное существо с большими глазами.

В мультяшном мире все происходит по своим мультяшным законам. По стенам развешены ориентировки на Джокера и Дарт Вейдера. В списке «злодеев» по непонятным мотивам затесались эльф Добби из «Гарри Поттера» и зеленоухий Йода. Впрочем, нашего героя тоже задержали ни за что.

Странное место населяют персонажи люди с головами животных и телом полицейского — Волк, Белка, Заяц и Медведь, как из сказки «Морозко».

Неуклюжий Михалыч перетаскивает с места на место папки с делами. Протокол на печатных машинках заполняют Белка и Зайчик, допрос ведет Волк. «Серый» задает нетипичные вопросы — какого цвета стены в подъезде, что видно из окна электрички по дороге в Москву, любит ли он свою работу.

«Слушайте, наверное, это не полиция», — из раза в раз повторяет главный герой, нисколько не веря в реальность происходящего.

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

Помните, как в мультфильмах герои стремительно оборачивались вокруг своей оси, облачаясь таким образом в другие наряды? Таким «оборотнем в погонах» предстает перед нами госпожа капитан Марина.

Она окутывает Николая свои вниманием и заботой. Шаловливой медсестричкой приходит на помощь, когда Фролову нужно вспомнить цвет стен в подъезде дома. В образе наивной Красной Шапочки объясняет, как прекрасен мир вокруг — стоит только приглядеться.

«Когда электричка подходит к Москве, к МКАДу, слева возникает такое бескрайнее море оранжевых огней над развязками — не замечали? Ну как же можно этого не заметить? Это такой восторг! Дух захватывает!», — стыдит за невнимательность и нелюбовь к малой родине Марина.

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

С одной стороны — укор верный. С другой — да любой человек променяет виды родных промзон из окна на мальдивские закаты. И «любовь к родине» мало кого остановит.

Не становится она препятствием и для Коли, предел мечтаний которого — сбежать. Из странного пугающего отделения, из никчемной жизни, из грустного Подольска. Можно в Амстердам, куда он ездил за свой счет играть на разогреве у западных звезд.

Обилие «плюшевых» персонажей, которые так и стремятся причинить ему «добро» и наставить на «путь истинный», лишь пугает и настораживает его.

Как пугает задержанный человек из Мытищ, сидящий в камере. От него остались только цепкие руки и мягкая голова, охотно клюющая с руки полицейского лакомство. «Ничего, сделаем из тебя человека!», — ласково трепит Волк за ушком задержанного.

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

Пугает также то, что лица полицейских скрыты масками, поэтому предугадать их намерения, прочитать истинные мотивы добродушия невозможно. Действительно ли они желают Коле только лучшего или же просто играются с ним, издеваются, заставляя разучивать дурацкий танец под мотивчик «Ай, лёлэ лёлэ лёлэ»?

И самый главный вопрос — почему им так важно, чтобы задержанный стал Человеком?

«Живу на автомате, ничего не вижу вокруг себя… Но что, это преступление такое, чтобы за него задерживать?», — недоуменно восклицает Фролов.

Без вины виноватые

Полицейский участок в «Человеке из Подольска» сложно сопоставить с реальным отделением. Это больше похоже на образ, метафору болезненных экзистенциальных вопросов, в железной клетке которых часто оказывается каждый мало-мальски думающего человека.

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

30-летний Фролов разведен, встречается с нелюбимой девушкой, живет с мамой, работает в газете, которую никто не читает, пишет музыку, которую никто не слушает, не может вырваться из серой провинции. Вряд ли такую среднестатистическую жизнь можно назвать завидной.

«Каждый раз, когда говорю, что в Подольске живу, хочется сквозь землю провалиться! У людей сразу такой кисляк на лице — типа, лузер, в Подольске живет. Да, так и есть! Лузер! Была бы возможность — давно бы уехал и забыл, как страшный сон. Некуда ехать. Денег нет, перспектив нет, ничего нет. А вы говорите — счастье! Ну зачем вы издеваетесь?!», — кричит измученный допросом главный герой, для которого самые обычные вопросы оказались такими сложными.

Зайчик, Белка и Волк обостряют реальность до предела, заставляя прочувствовать не только всю боль от осознания простых истин, но и вменить в вину, что «живем так плохо».

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

Но действительно ли быть «человеком из Подольска» — это преступление? И можно ли насильно заставить кого-то быть счастливым, любить и видеть во всем прекрасное?

В последнем вопросе скрывается ирония и над миром театральным. Поход в театр легко можно представить себе как акт насильственного впихивания в себя искусства (особенно если пришлось тащить за собой упирающегося мужа, который третий раз в жизни после школьного выпускного и свадьбы надел пиджак).

В театре кукол «Сказка» поставили спектакль «Человек из Подольска» Анна Зайкова

Хотите в этом походе развлечься и отдохнуть? Пожалуйста, вот вам костюмированное представление в стиле «маски-шоу», еще и с живым исполнением рок-композиций. Подумать о бытие и бренности жизни? Такая возможность также предоставляется.

«Человек из Подольска» — это история про всех и для всех. Каждый в ней увидит исключительно то, что у него болит — и либо оскорбится, либо восхитится. Но равнодушным постановка не оставит никого.