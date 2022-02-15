Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на ледовом шоу в Барнауле

31 марта в Барнауле в «Титов-Арене» пройдет ледовое шоу «Руслан и Людмила». В мюзикле на льду выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, пятикратный чемпион США Петр Чернышев, олимпийский чемпион Виктор Петренко, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания.

Художественным руководителем проекта выступает олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Организаторы сообщают, что в ледовом мюзикле поэма Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой национальный колорит и драматургию.

«Классический сюжет в шоу-сказке пересмотрен на новый лад с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире», — говорится в анонсе.

Зрителей ждут новейшие световые 3D эффекты, потрясающая музыка, написанная специально для мюзикла, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции.

Начало шоу в 19:00. Цена билета — 1800−3500 рублей.

Напомним, в барнаульском парке «Арлекино» (ул. Г. Исакова 149а) стартовали мастер-классы по катанию на коньках для всех желающих.

Проходить они будут еженедельно по понедельникам с 13:00 до 14:00 и по четвергам с 12:00 до 13:00. Занятия бесплатные.