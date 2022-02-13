В барнаульском парке бесплатно учат кататься на коньках всех желающих

В барнаульском парке «Арлекино» (ул. Г. Исакова 149а) стартовали бесплатные курсы по катанию на коньках.

Проходить они будут еженедельно по понедельникам с 13:00 до 14:00 и по четвергам с 12:00 до 13:00. Первое занятие прошло 10 февраля.

На каток ждут барнаульцев всех возрастов.

Напомним, в краевой столице для горожан работают 72 спортивных объекта: 20 лыжных баз, 32 хоккейных коробки и 20 катков.

Катки открыты в спорткомплексе «Обь», на стадионе «Клевченя», на парковке ТРЦ «Галактика», по ул. Ускова, 3, у ТРЦ «Огни», на мини-футбольном поле по ул. Энтузиастов, 12в, на пл. Мира, в парке «Центральный», парке-отеле «Лесные дали», в развлекательном комплексе «Планета Q» и другие.

Работают для барнаульцев также крытые ледовые площадки: «Льдинка» (ул. Энтузиастов, 12в), «Динамо» в ТРЦ «Галактика»