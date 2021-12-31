В зимнем Барнауле работают 72 спортивных объекта для горожан

В Барнауле зимой для горожан работают 72 спортивных объекта: 20 лыжных баз, 32 хоккейных коробки и 20 катков.

Залиты и работают все 20 катков. Это катки в спорткомплексе «Обь», на парковке ТРЦ «Галактика», по ул. Ускова, 3, у ТРЦ «Огни», на мини-футбольном поле по ул. Энтузиастов, 12в, на пл. Мира, в парке «Центральный», парке-отеле «Лесные дали», в развлекательном комплексе «Планета Q» и другие. Работают для барнаульцев также крытые ледовые площадки: «Льдинка» (ул.Энтузиастов, 12в), «Динамо» в ТРЦ «Галактика», сообщает пресс-центр мэрии.

Чтобы барнаульцам было удобнее кататься, на «Клевчене» оборудовали новое освещение по периметру стадиона. Его запустят с начала января.

Каток в парке «Центральный» — также один из любимых жителями города. В этом году площадку для катания расширили. По соседству расположился детский каток на пешеходной улице Мало-Тобольской — в этом новогоднем городке он появился впервые.

Большой популярностью у барнаульцев пользуется и зимний городок на открытой парковке ТРЦ GALAXY. Он украшен световыми фигурами и гирляндами, а в центре красуется новогодняя елка. На катке проводят развлекательные программы для детей.

Если хочется покататься на коньках с клюшкой, для этого по городу разместились 32 хоккейных коробки. Площадки залиты льдом и готовы принимать хоккеистов.

Также в зимнем спортивном сезоне будет работать 20 лыжных баз. Большая их часть расположена в Центральном районе Барнаула, остальные — в Индустриальном. 7 из них — ведомственные, то есть принимают только сотрудников или студентов, а 13 площадок работают для всех горожан и гостей краевой столицы.

Допуск на спортобъекты будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также действующего QR-кода.

Код вакцинированного или переболевшего понадобится в помещениях — крытых площадках, пунктах проката, гардеробах и так далее. Обязательным является и соблюдение масочного режима.

Если же вы не собираетесь пользоваться прокатом инвентаря, заходить в помещения для получения услуг — например, приехали со своими лыжами покататься на базу, не заходите в гардероб и прокат — QR-код не понадобится.

По ссылке — полный перечень площадок с указанием стоимости проката, адресами и режимом работы.