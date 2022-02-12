От рока до аниме: ТОП-5 весенних концертов от заезжих звезд в Барнауле

Весна обещает быть интересной для любителей музыки. Лирика и фолк, ностальгические танцы, рок-баллады и даже аниме — выбор большой. Уже сейчас пора покупать билеты, чтобы не пропустить выступления любимых звезд.

Radio Queen

Музыканты трибьют-группы Radio Queen представляют легендарное шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром. Они славятся трепетным отношением к музыке незабываемой группы. Может быть, поэтому их шоу имеет огромный успех во всем мире.

RadioQueen раскроет все великолепие музыки: фантастические гитарные партии, мощный, проникновенный вокал позволят в полной мере ощутить настоящую магию.

7 марта, 19:00. ДК Моторостроителей. Цена: 1 500 — 3 500 рублей. 16+

Пелагея

Принцесса русского этно-рока, как ее называют критики, представит в Барнауле новую эксклюзивную программу.

Исполнительница известна уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен, а также особой эмоциональной манерой. Певица начала свою карьеру еще будучи девятилетней девочкой, ей присвоили титул «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года».

На концерте Пелагея споет свои нетленные хиты, а также порадует любителей творчества новыми песнями.

23 марта, 19:00. Театр драмы им. В.М.Шукшина. Цена: 3 000 — 6 000 рублей. 6+

Дискотека 90-х

Яркое представление с участием любимых звезд безумных девяностых снова пройдет в Барнауле. Ностальгическое шоу окунает зрителей во времена «вишневых девяток» и киосков звукозаписи, из которых неслась музыка молодости. Организаторы призывают надеть лосины и малиновые пиджаки, нацепить клипсы, поставить челки и как следует зажечь на концерте.

В музыкальном шоу зрителям предстоит вернуться к самым известным хитам группы «Краски» с Оксаной Ковалевской, напеть вместе с певицей Светой. C Оксаной Почепой, она же «Акула», потанцевать под «Кислотного диджея» и «Я убегаю», вспомнить хиты групп «Русский размер» и «Вирус».

3 апреля, 19:00. Титов-Арена, Цена: 1 200 — 1 900 рублей. 16+

Музыка Аниме

Концерт станет ярким событием для всех любителей аниме и современной японской культуры. В представлении принимают участие: дирижер Кеничи Симура, певицы Сатоко Ота и Мария Лагерфельд, а также камерный симфонический оркестр.

Прозвучит музыка из произведений Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Хаула», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута», «Ветер крепчает» и другие. А также саундтреки к другим известным аниме и японским компьютерным играм: «Наруто», «Атака титанов», «Сейлор Мун», «Стальной алхимик», «Токийские мстители», «Клинок, рассекающий демонов», Final Fantasy, Persona 5.

На концерте зрители погрузятся в атмосферу произведений лучших японских режиссеров, музыка будет сопровождаться видео-инсталляциями.

23 апреля, 19:00. ДК Сибэнергомаш. Цена: 1200 — 3 000 рублей. 6+

Валерий Меладзе

Юбилейный тур изысканного и неподражаемого Валерия Меладзе с проникновенными и чувственными песнями.

В юбилейной концертной программе Валерий Меладзе вместе со своим коллективом исполнит не только золотые треки, но и новые композиции, каждая из которой — отдельный, утонченный рассказ о любви на музыку великолепного Константина Меладзе.