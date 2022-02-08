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Барнаульцев зовут послушать французские романсы и арии из оперетт

17 февраля Барнаульский духовой оркестр приглашает зрителей на концерт «Парижские тайны». Артисты исполнят музыку французских композиторов — разных эпох и стилей.

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

Будут исполнены арии из опер и оперетт, романсы, популярные песни. Прозвучат вокальные произведения Оффенбаха, Бизе, Сен-Санса, Гуно, а также Дассена, Шольяка и других авторов.

Солисты — лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов Надежда Гончарук (меццо-сопрано) и Иван Остапенко (тенор).

Ведущая — Вера Климанова. Дирижер — Сергей Белоусов.

Художественный руководитель и главный дирижёр — Александр Онищенко.

Концерт пройдет в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало в 18:30. Цена билета — 250 рублей.

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