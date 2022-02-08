Барнаульцев зовут послушать французские романсы и арии из оперетт

Будут исполнены арии из опер и оперетт, романсы, популярные песни. Прозвучат вокальные произведения Оффенбаха, Бизе, Сен-Санса, Гуно, а также Дассена, Шольяка и других авторов.
Солисты — лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов Надежда Гончарук (меццо-сопрано) и Иван Остапенко (тенор).
Ведущая — Вера Климанова. Дирижер — Сергей Белоусов.
Художественный руководитель и главный дирижёр — Александр Онищенко.
Концерт пройдет в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало в 18:30. Цена билета — 250 рублей.