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Детища природы. В барнаульском торговом центре открылась выставка художника-анималиста

В ТРЦ «Весна» открылась выставка художницы Юлии Неприятель. В своих работах она чаще всего изображает животных.

В ТЦ "Весна" открылась выставка Юлии Неприятель
В ТЦ "Весна" открылась выставка Юлии Неприятель
ТРЦ "Весна"

Как говорят организаторы выставки, главный успех Юлии — в ее умении изображать животных в разных позах, в движении: все они живут, бегут, крадутся, порхают.

Художник прекрасно передаёт фактуру шерсти животных и оперения птиц, а в глазах можно прочитать даже настроение зверя.

Юлия не только рисует картины, но работает иллюстратором — ее работы можно увидеть в книгах Аси Сапир «Азбука», «Зоопарк» и «Мир открывается стихом…», а также выпустила «Детский календарь для поднятия настроения 2017».

Работы художницы находятся в частных коллекциях России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Китая, Чехии, США, Эстонии.

Посмотреть картины можно бесплатно на втором этаже торгового центра с 10:00 до 22:00.

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