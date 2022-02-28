Барнаульцам расскажут, зачем изобрели прививки, как выработать пищевые привычки и наладить сон

Просто о сложном расскажут «азартные врачи, любящие свою профессию», рассказали в библиотеке.

Программа лекций

5 марта — «О медицине просто». Что такое медицина? А доказательная медицина? Как сегодня развивается эта сфера, что нового узнали врачи и как это поможет нам в будущем? Какие мифы о медицине существуют?

Спикер: Константин Шошин, врач-педиатр, эндокринолог.

12 марта — «Зачем придумали прививки: все о вакцинации». Знаете ли вы, что первыми прививки от натуральной оспы в России поставили императрица Екатерина II и ее сын Павел? Сколько страшных болезней победили в мире благодаря вакцинации, как выглядит календарь прививок для детей и взрослых, что является показанием или противопоказанием к вакцинации?

Спикер: Денис Фуголь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ.

19 марта — «Еда для здоровья, а не наоборот». Как формируются пищевые привычки, что нужно есть, чтобы быть здоровым, что такое гигиена питания и какие продукты на самом деле вредны?

Спикер: Денис Фуголь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ.

26 марта — «Не спится?» Почему мы плохо спим, что такое бессонница и синдром «беспокойных ног», насколько сон важен для организма человека и как научиться правильно спать?

Спикер: Анастасия Рыжикова, врач-невролог.