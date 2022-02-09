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Встреча с московским писателем, мастер-классы по ремонту книг и «Пушкиниада» — полная афиша главного книжного фестиваля на Алтае

14 февраля в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова откроется ежегодный книжный фестиваль «Издано на Алтае».

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае»
В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае»
Дмитрий Лямзин

Организаторы подготовили много разнообразных событий, которые пройдут в библиотеках Барнаула и края.

Всего в фестивале участвуют 534 издания — их можно будет посмотреть на выставке в краевой библиотеке.

«Изучая выставку самостоятельно или вместе с экскурсоводом, советуем особенно обратить внимание на краеведческий пул: сенсацию прошлого года — настольную игру „Путешествие по Алтайскому краю“, книгу известного краеведа Сергеева „Славное Географическое“ и издание „Воинская слава Алтая. Книга памяти“, — они определенно стоят вашего внимания», — посоветовали в «Шишковке».

19 марта читателей зовут на встречу с писателем Ильей Кочергиным, идеологом громкого российского хита non-fiction прошлого года — сборника «Сибирь: счастье за горами».

С 21 по 26 марта публику ждет насыщенный марафон событий: в «Шишковке» в режиме нон-стоп будут идти мастер-классы, спектакли, встречи с интересными людьми, презентации книг, читки, игры, экспозиции от коллекционеров, творческие лаборатории.

Финальным событием станет творческая встреча с писателем, драматургом и преподавателем словесности Алексеем Олейниковым (Москва). Он расскажет, почему подростки не читают, а если читают — то что и как с этим жить.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 14 февраля в 15:00 в краевой библиотеке. Вход по пригласительным.

По окончании официальной церемонии пройдет презентация книги «В. Раменский: жизнь и творчество» Юлии Раменской. Это победитель краевого конкурса на издание литературных произведений в номинации «Первая книга».

Вход на все события «Издано на Алтае» свободный, кроме мастер-класса по ремонту книг — здесь необходима предварительная запись по почте biblio-reklama@mail.ru.

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