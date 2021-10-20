От Достоевского до Банных и Карлина. О чем новая книга известного барнаульского галериста и почему важна сегодня

Известный барнаульский галерист, арт-критик и драматург Вадим Климов выпустил новую книгу под названием «Достоевский проездом. Барнаул 1857−2021 год». Произведению он дал жанр «пьеса-экскурсия» или «экскурсия в состоянии метамодернизм в шести локациях». Как говорит сам автор, его книга больше о Барнауле, чем о приезде Достоевского. Так ли это — узнала «Афиша».

Метамодернизм и «достоевщина»

Идея написать книгу о Барнауле глазами Федора Достоевского у Вадима Климова возникла в Санкт-Петербурге.

«О приезде Достоевского в Барнаул у нас есть только одна монография — это работа филолога Елены Сафроновой. Но она изобилует литературно-филологическими изысками, которые не интересны простому читателю. А меня больше интересует бытовая сторона этого события — что он видел здесь в 1857 году, его взаимоотношения с этим миром», — пояснил автор.

Книга по своей сути представляет выборку из писем Достоевского и его барнаульских друзей с историческими комментариями от самого Климова, которые не отмечаются сноской, а вложены в слова героев.

Как и положено пьесе, в самом начале издания указаны действующие лица: ФМ — прапорщик, бывший каторжник, писатель, жених; ПП (Петр Петрович Тянь-Шанский) — коллежский секретарь; братья Самойловы — знаменитые в Барнауле актеры Любительского театра Алтайского горного округа и другие.

Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru

По сюжету Достоевский приезжает в гости к Тянь-Шанскому и они вдвоем гуляют по городу, останавливаясь у разных исторических объектов, существующих и уже исчезнувших — Петропавловской крепости, Горной аптеки, Соборной площади и других объектов.

При этом автор постоянно перескакивает в будущее, которого оба путешественника увидеть не могли.

Отрывок из пьесы-экскурсии ПП: В 1893 году, в связи со снижением объемов выплавки серебра и его стоимости, Барнаульский завод был закрыт. Позднее в его помещениях разместился лесопильный завод, а в советское время была спичечная фабрика. ФМ: Уважаемый друг мой, вы говорите неизвестные мне слова. Например, что значит советский? ПП: Простите, этого я не могу объяснить. В 1917 году в России поменяется политический строй. Настанет Советская эпоха. Я всего не понимаю, но она продлится 74 года. Забудьте пока.

Климов с присущим ему юмором не забывает и о знаковых фигурах XXI века — в частности, здесь фигурируют фамилии известного бизнесмена Анатолия Банных и бывшего губернатора Александра Карлина.

Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru

В целом из книги можно узнать много разных интересных фактов и легенд о городе и крае.

«Например, последнего тигра на Алтае застрелили примерно в 1820-х годах в районе села Тальменка. В пьесе есть сцена, описывающая охоту на этого хищника в Тянь-Шане. Еще многие уверены, что Барнаул был купеческой столицей, хотя в 1857 году здесь было всего четыре купца первой гильдии. В Бийске их было намного больше», — рассказал арт-критик и драматург.

В чем ходили, чем платили, что ели (в примечании есть несколько меню из XIX века), что смотрели в театрах в мире и в России — все эти бытовые приметы того времени в пьесе тоже можно найти.

Поставьте памятник

Достоевский — единственный всемирно известный российский автор, который был в Барнауле, причем не один раз, и очень тепло отзывался о городе в своих письмах. Но барнаульские потомки почему-то до сих пор не стремятся увековечить это событие.

Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru

Правда, улица имени гения в Барнауле есть, но вряд ли кто-то знает, где она находится (подсказка — маленький переулочек в частном секторе рядом с парком «Юбилейный» от улицы Северо-Западной до Чудненко).

«Если бы я был руководителем по туризму, то я бы давно уже поставил памятник и проводил около него чтения. Сформировал бы „тропу Достоевского“ и водил по ней экскурсии. Когда есть интереснейший объект мирового уровня — почему бы этого не сделать?», — рассуждает Климов.

По словам арт-критика, у него есть своя теория, почему Достоевского могут недолюбливать местные чиновники. Немалую роль в этом могут играть произведения автора о сложных и психологически тяжелых людях.

«К тому же он все преступник, каторжник, хотя потом ему и вернули дворянское звание. Но власть никогда не любит реабилитированных», — говорит Климов.

Собеседник также вскользь упомянул, что памятник Достоевскому может появиться в Барнауле в ближайшее время, но подробности решил пока не разглашать.

Будет выставка

Поскольку Вадим Климов — владелец галереи «Республика ИЗО», то к иллюстрациям своего издания он подошел со всей серьезностью.

Больше 20 работ специально для книги нарисовал известный барнаульский художник-графист Юрий Гребенщиков, у которого свой, узнаваемый стиль работ.

Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru

В шутливых героях опять же можно узнать современные лица. Например, братьев Самойловых-актеров, которые, по легенде, уговорили Достоевского написать что-нибудь для сцены, графист изобразил в виде других Самойловых-музыкантов, известных по группе «Агата Кристи».

«Кстати, они тоже связаны с Барнаулом — здесь живет тетя музыкантов», — поделился интересным фактом Климов.

С 4 ноября иллюстративные работы Гребенщикова можно будет увидеть на отдельной выставке в галерее.

Где купить и посмотреть

Экземпляров книги «Достоевский проездом» не так много — часть будет передана в краевые библиотеки, другую можно будет купить в галерее «Республика ИЗО». Цена — 550 рублей. Еще книга доступна на «ЛитРес».

Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru

Издание уже начало самостоятельную жизнь: пьесой заинтересовался «Крепостной театр» — в конце ноября они представят премьеру по ее мотивам. Постановкой занялся Константин Борнеман, который ранее ставил цикл исторический спектаклей о Барнауле.