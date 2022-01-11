Неожиданный лидер. В «Шишковке» рассказали, какие книги чаще всего брали почитать барнаульцы

Алтайская краевая библиотека им. Шишкова представила традиционный ежегодный рейтинг самых популярных книг года. В лидерах неожиданно оказался отечественный классик.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.

Как рассказали в «Шишковке», в 2021 году в библиотеку записались 2638 (+ 19,2% к 2020 году) новых читателей, из них молодежь от 14 до 35 лет — 1559 (+23,7%).

Треть читателей краевой библиотеки берет книги на дом — по этим данным составлялся рейтинг популярных книг.

Список получился следующим:

1.Федор Достоевский «Преступление и наказание» 2. Фредрик Бакман «Тревожные люди» 3. Джордж Оруэлл «1984»; Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» 4. Лев Толстой «Война и мир»; Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» 5. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 6. Уолтер Тевис «Ход королевы» 7. Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 8. Дэниел Киз «Цветы для Элджернона» 9. Виктор Пелевин «Непобедимое солнце» 10. Стивен Кинг «Институт» 11. Элизабет Гилберт «Город женщин» 12. Джейн Остин «Гордость и предубеждение»; Трумен Капоте «Завтрак у Тиффани» 13.Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»; Майк Омер «Заживо в темноте» 14. Ролинг Джоан Кэтлин «Гарри Поттер»; Толкин Джон Роналд Руэл «Властелин колец» 15. Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом» 16. Анджей Сапковский «Ведьмак» 17. Вячеслав Шишков «Угрюм-река» 18. Фрэнк Герберт «Дюна» 19. Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка» 20. Борис Акунин «Просто Маса»; Марина Степнова «Сад»

Как отметили в библиотеке, впервые за многие годы верхние строчки рейтинга не возглавили современные российские писатели Гузель Яхина и Евгений Водолазкин — несмотря на то, что в прошлом году у них выходили новые издания.

В список самых популярных книг также попали произведения, чьи экранизации также выходили в прошлом году — «Ведьмак», «Угрюм-река», «Ход королевы» и «Дюна».

«Глядя на рейтинг самых продаваемых книг от Forbes Life, видим, что жители края также, как и все, любят Джорджа Оруэлла (лидер среди лонгселлеров), а вот Бакмана наши читатели обожают сильнее, — и вовсе, кажется, не заметили „Эшелон на Самарканд“, с которым Гузель Яхина возглавила ТОП-10, составленный Forbes Life», — подытожили в библиотеке.

Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в 1895 году, — его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной Штильке. В новейшей истории рейтинг составляют с 2015 года.