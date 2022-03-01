ТОП-8 кинопремьер марта, которые стоит посмотреть барнаульцам

В марте зрители увидят много долгожданных кинопремьер — от «Бэтмена» и «Морбиуса» до экранизации Пелевина. «Афиша» собрала самые интересные картины месяца.

Бэтмен

Со 2 марта. Боевик, драма, криминал, детектив. Режиссер: Мэтт Ривз. В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард.

Перезапуск истории супергероя, чей образ уже стал классикой. В этот раз его представили в жанре «триллер-нуар».

По сюжету молодой Брюс Уэйн попадет в самые темные уголки преступного мира Готэма, где повстречается с Женщиной-Кошкой, Пингвином и Загадочником. Остается угадать, кто тут друг, а кто — враг.

Я краснею

С 10 марта. Мультфильм. Режиссер: Доми Ши.

Новая картина от студии Pixar о жизненных трудностях не совсем обычного подростка.

Тринадцатилетняя Мэйлин Ли всякий раз, когда нервничает, превращается в огромную красную панду. И ей предстоит справиться самой с собой.

Белфаст

С 10 марта. Драма, биография, история. Режиссер: Кеннет Брана. В ролях: Джуд Хилл, Льюис Макэски, Катрина Балф, Джейми Дорнан, Джуди Денч.

Белфаст, 1960-е. Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости.

Крепкое любящее сообщество и всё, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.

Глубокие воды

С 18 марта. Триллер, драма. Режиссер: Эдриан Лайн. В ролях: Бен Аффлек, Ана де Армас, Трэйси Леттс, Рейчел Блэнчард, Лил Рел Ховери, Финн Уиттрок.

На первый взгляд у Вика и Мелинды есть всё, о чём можно мечтать — очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья.

Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей всё. Когда одного из её любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

Морбиус

С 24 марта. Фантастика, ужасы, триллер. Режиссер: Даниэль Эспиноса. В ролях: Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон.

Первый фильм о еще одном антагонисте (помимо Венома) из комиксом про Человека-паука.

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства.

В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Ампир V

С 31 марта. Фэнтези, драма. Режиссер: Виктор Гинзбург. В ролях: Павел Табаков, Мирон Фёдоров, Вера Алентова, Марина Зудина, Владимир Долинский, Бронислав Виногродский, Андрей Смирнов, Игорь Жижикин.

Экранизация романа Виктора Пелевина.

Миром правят вампиры. И они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты.

А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?

Соник 2 в кино

С 31 марта. Фэнтази, приключения. Режиссер: Джефф Фаулер. В ролях: Бен Шварц, Идрис Эльба, Коллин О’Шонесси, Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер.

Мультяшных героев на экране стало в два раза больше.

Поселившись в Грин Хилз, Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И геройское испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз — с загадочным напарником Наклзом.

Сядь за руль моей машины

С 31 марта. Драма. Режиссер: Рюсукэ Хамагути. В ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима, Пак Ю-рим, Чин Дэ-ён, Соня Юань.

Фильм «Сядь за руль моей машины» Кинопоиск

Картина, претендующая на премию «Оскар», снятая по рассказу Харуки Мураками.

Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки.

Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмыслять свои отношения с женой, с которой они жили, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым.

Роман служанки

С 31 марта. Драма, мелодрама. Режиссер: Ева Хассон. В ролях: Одесса Янг, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Колин Фёрт, Нэйтан Честер Рив.

Фильм «Роман служанки» Скрин трейлера

Англия, 1924 год. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают как спички.

Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Он и определил всю ее дальнейшую жизнь.