ТОП-8 трогательных, захватывающих и веселых кинокартин про пап

Учитывая горячую новостную повестку, «Афиша» советует в праздничный день 23 февраля посмотреть не военное кино, а фильмы про отцов. Вот подборка отечественных и зарубежных картин самых разных жанров — на любой вкус и настроение.

Батя

«Батя» — трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

Отец

Энтони уже далеко не молод и живет один в лондонской квартире. Он считает, что прекрасно справляется со всем сам, и помощь ему не нужна, но его дочь Энн противоположного мнения. Она собралась переезжать в Париж и хочет найти отцу сиделку.

Энтони упирается всеми возможными способами, но в его квартире начинают происходить странности — в гостиной оказывается посторонний мужчина, дочь вдруг меняет внешность, и куда-то постоянно пропадают любимые часы.

Лжец , лжец

Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину ради своей выгоды.

Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».

Король Ричард

Это история Ричарда Уильямса — непоколебимого отца одних из самых известных и талантливых спортсменок, которые изменили мир большого тенниса навсегда.

Абсолютно уверенный в успехе своих дочерей Ричард разрабатывает идеальный план их блестящей карьеры, чтобы отправить Винус и Серену Уильямс из Комптона на мировую спортивную арену.

Отец-молодец

Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка не похожа на праздник: у него кризис среднего возраста, он должен денег подпольному ростовщику, девушка собирается его бросить, а родной отец грозит увольнением с работы.

А в довершение всех бед к нему приходит адвокат с известием о том, что в результате ошибки, которую двадцать лет назад совершили в банке спермы, который Дэвид посещал в студенческие годы, он является биологическим отцом 533 детей. И 142 из них обратились в суд с требованием раскрыть имя своего родителя.

Вначале Дэвид не знает, что делать в такой ситуации, но постепенно любопытство перевешивает, и он решает — инкогнито — узнать поближе хотя бы некоторых из своих нежданных потомков.

Жизнь прекрасна

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за ними.

В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке.

Капитан Фантастик

Отшельник живет с шестью детьми вдали от цивилизации. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь смерть матери детей заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город.

В поисках Немо

Рыба-клоун Марлин после трагической гибели жены в одиночку растит своего единственного сына Немо. Однажды любопытный Немо, чтобы доказать, что он уже взрослый, плывет в открытый океан и попадает в неприятности. Марлин отправляется на поиски сына.