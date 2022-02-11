Опубликованы первые кадры грядущего сериала «Властелин колец»

Первый официальный кадр сериала по "Властелину колец"

Первый трейлер сериала будет опубликован 14 февраля, сообщает kanobu.ru. Пока же можно рассмотреть кадры из будущего сериала. Также можно увидеть съемочный процесс.

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о 19 таинственных артефактах — их выковали эльфы во Второй эпохе Средиземья, когда произошло восхождение Саурона.

Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр IVI и кинокомпания Team Films (сериал «Воронины») снимут сериал по мотивам книги «Трудно быть богом» Бориса и Аркадия Стругацких.

Действие сериала развернется в недалеком будущем на планете Арканар: главный герой, историк Антон, отправляется в неизведанную местность, чтобы изучить инопланетную цивилизацию.

Однако на Арканаре события развиваются непредсказуемо, так что главный герой оказывается втянут в государственный переворот.