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Опубликованы первые кадры грядущего сериала «Властелин колец»

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти» по легендарной вселенной Джона Толкина.

Первый официальный кадр сериала по "Властелину колец"
Первый официальный кадр сериала по "Властелину колец"
twitter.com/LOTRonPrime

Первый трейлер сериала будет опубликован 14 февраля, сообщает kanobu.ru. Пока же можно рассмотреть кадры из будущего сериала. Также можно увидеть съемочный процесс.

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о 19 таинственных артефактах — их выковали эльфы во Второй эпохе Средиземья, когда произошло восхождение Саурона.

Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр IVI и кинокомпания Team Films (сериал «Воронины») снимут сериал по мотивам книги «Трудно быть богом» Бориса и Аркадия Стругацких.

Действие сериала развернется в недалеком будущем на планете Арканар: главный герой, историк Антон, отправляется в неизведанную местность, чтобы изучить инопланетную цивилизацию.

Однако на Арканаре события развиваются непредсказуемо, так что главный герой оказывается втянут в государственный переворот.

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