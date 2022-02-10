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Создатели «Ворониных» снимут сериал по книге «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр IVI и кинокомпания Team Films («Воронины», «В клетке», «Неуловимые») снимут сериал по мотивам книги «Трудно быть богом» Бориса и Аркадия Стругацких. Сценарий напишет Андрей Золотарев, который ранее работал над фильмами «Ледокол», «Спутник» и «Триггер».

Фильм "Трудно быть богом" Алексея Германа
Фильм "Трудно быть богом" Алексея Германа
Кинопоиск

Действие сериала развернется в недалеком будущем на планете Арканар: главный герой, историк Антон, отправляется в неизведанную местность, чтобы изучить инопланетную цивилизацию.

Однако на Арканаре события развиваются непредсказуемо, так что главный герой оказывается втянут в государственный переворот, пишет РБК.

Проект находится в стадии разработки, идут переговоры с режиссерами, операторами и актерами.

«Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю. Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты», — говорит генеральный продюсер компании Team Films Теймур Джафаров.

Отмечается, что по этой книге впервые снимут сериал. Ранее выходили только полнометражные экранизации: в 1989 году фильм снял немецкий режиссер Петер Фляйшман, в 2013 году — Алексей Герман.

В российской картине главную роль исполнил Леонид Ярмольник. Фильм получил семь премий «Ника».

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