Памела Андерсон, сестры Михалковы и новые викинги. ТОП-8 сериалов февраля, которые вы точно захотите посмотреть

Пэм и Томми

Сериал про жаркую историю любви актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли, основанный на реальных событиях.

В середине 90-х у звезд украли сейф, в котором хранились кассеты с записью их любовных утех во время медового месяца. Преступники продали находку таблоидам, устроив грандиозный секс-скандал.

Режиссёром выступил Крэйг Гиллеспи, которого зрители знают по спортивной драме «Я — Тоня». Памелу Андерсон и Томми Ли сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

Изобретая Анну

Российским зрителям наверняка придется по вкусу киноновинка Netflix, в которой рассказывается реальная история русской аферистки Анны Сорокиной.

Девушка объявила себя наследницей богатого рода и влилась в светское общество США, обманывая богатых людей.

Главную роль играет Джулия Гарнер.

Разделение

Фантастический сериал от Бена Стиллера о недалеком будущем, в котором научились контролировать мозг и его память.

Четыре сотрудника одной компании соглашаются на необратимый эксперимент: после небольшой операции они напрочь забывают на работе о личной жизни, а в личной жизни — о работе.

Проблемы начинаются, когда один из сотрудников начинает подозревать, что работает не на совсем приличных людей.

Викинги: Вальхалла

Красивый костюмированный сериал с кучей красивых и подтянутых мужчин в каждом кадре и мощными битвами между ними.

«Викинги: Вальхалла» — это продолжение популярного сериала «Викинги». События происходят век спустя в Великобритании.

Здесь появятся такие исторические персонажи, как скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон и его сестра Фрейдис Эриксдоттир, предводитель последних вооруженных кампаний викингов в Европе Харальд III, а также руководитель нормандского завоевания Англии Вильгельм Бастард, пишет «Лента».

Воспитанные волками

Второй сезон сериала, продюсируемого Ридли Скоттом («Гладиатор», «Дом Гуччи», «Бегущий по лезвию»).

Двое андроидов с именами Мать и Отец высаживаются на далекую планету, чтобы вырастить колонию людей.

Но их мирную миссию нарушает корабль с религиозными фанатиками, который прибыл с разрушенной войнами планеты Земля.

Номинация

Мини-сериал, который уже называют настоящим откровением дочерей Никиты Михалкова — Анны и Надежды (они же сыграли в нем главные роли).

В центре сюжета оказывается семья покойного советского драматурга и режиссёра Алексея Истомина: дочери Вера, Татьяна и их мать Агафья Александровна.

Чтобы спасти остатки своей репутации, Вера, младшая представительница крупной кинематографической династии, берётся снимать халтурный заказной фильм. Однако неожиданно для неё самой этот фильм становится главным в жизни, пишет «Фонтанка».

Под подозрением

Триллер, в основе которого лежит израильский сериал.

В Нью-Йорке похищают сына влиятельной предпринимательницы (ее сыграла Ума Турман). Под подозрение попадают четверо молодых людей.

Они пытаются доказать свою невиновность, но постепенно сами начинают подозревать друг друга.

Идентификация

Остросюжетный российский детектив от дебютантки Владлены Санду, пишет «Кинопоиск».

Русская девушка Лера принимает ислам и выходит замуж за киргиза-мусульманина Амана. На свадьбе мертвым находят брата жениха. Лера оказывается в числе главных подозреваемых.

Но следователь не верит, что она совершила убийство, и пытается разобраться в ее прошлом.