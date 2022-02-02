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Вышел трейлер нового фильма по мотивам «Мастера и Маргариты», где главную роль сыграл немецкий актер из картины Тарантино

В сети появился трейлер фильма «Воланд», созданного по мотивам книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Главные роли в нем исполнили Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд) — немецкий актер из «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, пишет РБК.

Кадр из фильма "Воланд"
Кадр из фильма "Воланд"
Кинопоиск

События фильма разворачиваются в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается вовлечен в литературный скандал, его делают изгоем. Но все меняется, когда он встречает Маргариту — она вдохновляет его на создание нового романа.

В трейлере пока никак не обозначены библейские главы. Но сразу можно заметить, что Булгакова «дописали» — в частности, добавили сцену допроса Мастера в НКВД.

Кроме Цыганова и Снигирь в фильме также примут участие Юрий Колокольников (Коровьев), Евгений Князев (Безлиоз), Леонид Ярмольник (Врач), Александр Яценко (Алоизий), Алексей Гуськов (барон Майгель), Алексей Розин (Азазелло), Данил Стеклов (Бездомный), Игорь Верник (Бенгальский), Марат Башаров (Лиходеев), Полина Ауг (Гела) и другие артисты.

Картину снимает режиссер Михаил Локшин, который ранее выпустил успешный фильм «Серебряные коньки» — картина недавно получила шесть премий «Золотой орел».

Премьера фильма запланирована на 1 января 2023 года.

Напомним, что в России роман Булгакова экранизировали дважды: Юрий Кара — в 1994 году и Владимир Бортко — в 2005-м.

Ранее стало известно, что сеть кинотеатров «Киномир» скоро подключится к программе «Пушкинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет смогут бесплатно ходить по этой карте в кино, но только на российские картины.

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