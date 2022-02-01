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Барнаульская молодежь сможет бесплатно ходить в кино, но только на российские фильмы

Сеть кинотеатров «Киномир» в скором времени подключится к государственной программе «Пушкинская карта». Барнаульцы возрастом от 14 до 22 лет смогут купить по ней билет на российский фильм.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com

Как сообщили в «Киномире», сейчас сеть работает над необходимыми техническими согласованиями.

«В течение ближайших дней на нашем сайте и в сообществах в соцсетях обязательно появится информация о старте продаж билетов по «Пушкинской карте» и возможности для ее обладателей смотреть кино в кинотеатрах «Киномир», — говорится в сообщении.

Киносеансы, доступные для посещения, будут отмечаться на сайте в разделе «Расписание» специальным значком «Пушкин».

Напомним, что в России участники программы «Пушкинская карта» могут приобрести бесплатный билет в кино с 1 февраля.

Что такое «Пушкинская карта»

Специальная госпрограмма для молодежи от 14 до 22 лет начала работать осенью прошлого года. На карту зачисляются деньги (3 тыс. рублей в прошлом году, 5 тыс. рублей в 2022 году), которые можно потратить только на билеты в культурные учреждения — музеи, концертные залы, театры.

Так, за 2021 год в Алтайском крае по «Пушкинской карте» было приобретено свыше 14 тысяч билетов на 280 событий.

В Барнауле в этом году к проекту также присоединилась театральная площадка «Спичка», где проходят не только театральные выступления, но и концерты, а также поэтические вечера.

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