Названы номинанты на премию «Оскар-2022»

Церемония вручения пройдет в 94-й раз. Победителей объявят 27 марта, пишет ТАСС.
Академиками были названы следующие номинанты:
Лучший фильм
- «Дюна» Дени Вильнева;
- «Власть пса» Джейн Кэмпион;
- «Вестсайдская история» Стивена Спилберга;
- «Белфаст» Кеннета Браны;
- «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути;
- «CODA: Ребенок глухих родителей» Сианы Хедер;
- «Не смотрите наверх» Адама Маккея;
- «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона;
- «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо;
- «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина.
На премию «Оскар» за лучшую роль среди женщин номинированы:
- Николь Кидман («Быть Рикардо»),
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»),
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»),
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»),
- Кристен Стюарт («Спенсер»).
Среди мужчин:
- Хавьер Бардем («Быть Рикардо»),
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»),
- Уилл Смит («Король Ричард»),
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»),
- Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»).
За лучшую режиссуру поборются:
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»),
- Джейн Кэмпион («Власть пса»),
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»),
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»),
- Кеннет Брана («Белфаст»).
В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попали:
- «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена,
- «Рука бога» Паоло Соррентино,
- «Лунана: Як в классной комнате» Паво Чойнинг Доржи,
- «Худший человек на свете» Йоакима Триера,
- «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.
В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены:
- «Энканто» студии Disney,
- «Митчеллы против машин» Майкла Рианды,
- «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена,
- «Райя и последний дракон» студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы,
- «Лука» Энрико Касаросы.
В шорт-лист премии «Оскар» также попал короткометражный анимационный фильм «Боксбалет» Антона Дьякова.