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Названы номинанты на премию «Оскар-2022»

Американская академия киноискусств объявила номинантов на «Оскар».

Фильм "Власть пса"
Фильм "Власть пса"
Кинопоиск

Церемония вручения пройдет в 94-й раз. Победителей объявят 27 марта, пишет ТАСС.

Академиками были названы следующие номинанты:

Лучший фильм

  • «Дюна» Дени Вильнева;
  • «Власть пса» Джейн Кэмпион;
  • «Вестсайдская история» Стивена Спилберга;
  • «Белфаст» Кеннета Браны;
  • «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути;
  • «CODA: Ребенок глухих родителей» Сианы Хедер;
  • «Не смотрите наверх» Адама Маккея;
  • «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона;
  • «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо;
  • «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина.

На премию «Оскар» за лучшую роль среди женщин номинированы:

  • Николь Кидман («Быть Рикардо»),
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»),
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»),
  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»),
  • Кристен Стюарт («Спенсер»).

Среди мужчин:

  • Хавьер Бардем («Быть Рикардо»),
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»),
  • Уилл Смит («Король Ричард»),
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»),
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»).

За лучшую режиссуру поборются:

  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»),
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»),
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»),
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»),
  • Кеннет Брана («Белфаст»).

В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попали:

  • «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена,
  • «Рука бога» Паоло Соррентино,
  • «Лунана: Як в классной комнате» Паво Чойнинг Доржи,
  • «Худший человек на свете» Йоакима Триера,
  • «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.

В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены:

  • «Энканто» студии Disney,
  • «Митчеллы против машин» Майкла Рианды,
  • «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена,
  • «Райя и последний дракон» студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы,
  • «Лука» Энрико Касаросы.

В шорт-лист премии «Оскар» также попал короткометражный анимационный фильм «Боксбалет» Антона Дьякова.

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