Вдохновляют и мотивируют. ТОП-8 спортивных фильмов об олимпийских чемпионах

4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. По этому поводу «Афиша» решила вспомнить самые интересные, захватывающие и, безусловно, мотивирующие картины про олимпийских спортсменов.

Легенда № 17

Российский спортивный байопик о жизни и спортивной карьере легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова — восьмикратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона (1972 и 1976 года).

Правда, в картине режиссера Николая Лебедева рассказывается о становлении молодого спортсмена и его участии в первом матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года.

Фильм был удостоен шести премий «Золотой орёл» за 2013 год, в том числе стал победителем в категории «Лучший игровой фильм года». И, несомненно, сделал звездой молодого актера Данилу Козловского.

Сила воли

«Стране нужны чемпионы, как напоминание стране, на что мы способны», — такие мотивирующие слова звучат в фильме про Джесси Оуэнса, одного из величайших легкоатлетов всех времен.

Спортсмен специализировался на спринтерском беге и прыжках в длину. На Олимпийских играх 1936 года Джесси стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Но чтобы стать легендой легкой атлетики, ему пришлось через многое пройти — в том числе через расовую дискриминацию в университете штата Огайо, где он начал спортивную карьеру.

Белый снег

Картина про лыжницу Елену Вяльбе — четырнадцатикратную чемпионку мира (этот рекорд был побит только спустя 20 лет, в 2017 году спортсменом Маритом Бьёргеном) и трёхкратная олимпийская чемпионка Олимпийских игр 1992, 1994, 1998 годов.

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Охотник на лис

Спортивная драма, основанная на реальных событиях.

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года.

В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дейва Шульца, Марк принимает предложение. Но параноик Дюпон затевает игру в кошки-мышки с Марком и Дейвом.

Префонтейн

Иногда имена спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, остаются в истории не благодаря полученным медалях. Именно эта драма произошло с бегуном на средние и длинные дистанции Стивом Префонтейном, которому на самом деле не было равных на беговой дорожке.

В жизни все случилось следующим образом — Префонтейн установил рекорд США на дистанции 5000 м на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

В финале Префонтейн взял на себя лидерство на последней миле и покончил со своим медленным темпом на двух милях. Он лидировал до последних 150 метров, прежде чем начать бороться за первое место с Лассе Виреном и серебряным призёром Мохаммедом Гаммуди.

Он проиграл и третье место британцу Яну Стюарту на последних 15 метрах забега, оставшись без медали.

Безусловно, он мог соревноваться еще и еще, но его жизнь трагически оборвалась в автомобильной катастрофе. Стиву было всего 24 года.

В картине его сыграл известный музыкант и обладатель «Оскара» Джаред Лето.

Движение вверх

Российская спортивная драма, которая в 2017 году установила все мыслимые и немыслимые рекорды по кассовым сборам.

В фильме рассказывается о триумфе «трех секунд» советской сборной по баскетболу на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, когда впервые за 36 лет была повержена американская команда.

Меня зовут Мохаммед Али

Бои за чемпионство, принятие ислама, демонстративный отказ от войны во Вьетнаме и борьба с расизмом — документальная картина про величайшего боксера, олимпийского чемпиона 1960 года Мохаммеда Али показывает, что он был великим бойцом не только на ринге, но и за его пределами.

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Еще один российский байопик — на этот раз про лучшего вратаря XX века по версии ФИФА, олимпийского чемпиона 1956 года Льва Яшина.

Чёрный паук, Чёрная пантера и даже Чёрный осьминог — такими прозвищами награждали советского вратаря за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля.

После поражения на Чемпионате мира в Чили ему придётся уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всём мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.