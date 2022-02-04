Куда сходить в Барнауле на выходных 5 и 6 февраля

На этих выходных можно будет послушать вальсы Шостаковича и Штрауса, узнать тайны Демидова и побывать в закрытой семинарии или посмотреть остросюжетную картину с Ходченковой. Обо всем по порядку — в обзоре «Афиши».

Кино

На этой неделе смотрим новый апокалипсический фильм от режиссера «Послезавтра» и «День независимости», российскую комедию об оскорблении верующих и необычный триллер со Светланой Ходченковой.

В картине «Падение Луны» все плохо с самого начала — спутник Земли по неизвестной причине сошел с орбиты с стремительно приближается к нашей планете. Отставной астронавт и сторонник теорий заговора берут на себя миссию по спасению землян.

В «Непослушнике» блогер-пранкер Дима устраивает жесткий розыгрыш в церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело.

Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

В российском триллере «Другое имя» рассказывается о девушке Лизе, которая окружена богемной жизнью. Но прошлое не дает ей покоя и оборачивает ее жизнь в настоящий кошмар.

Барнаульские киноэстеты обязательно сходят в кинотеатр «Премьера» 5 февраля. Там на большом экране покажут картину «Седьмая печать» режиссера Ингмара Бергмана.

В Средневековой Швеции свирепствует чума. Рыцарь Антониус Блок возвращается в родные края после долгих лет, проведенных в крестовом походе. Он разочарован в жизни и Боге, но хочет попытаться снова обрести веру и смысл.

На пустынном морском берегу Антониуса уже поджидает Смерть, но он просит отсрочку, предлагая сыграть в шахматы: пока продолжается партия, у него есть несколько дней на поиски столь желаемых ответов.

Театр

5 февраля в театре драмы им. Шукшина покажут очень реалистичную и грустную историю по роману Елены Чижовой «Время женщин».

В обычной питерской коммунальной квартире разворачивается судьба женщин трех поколений: трех старушек, видевших дореволюционные времена Евдокии, Ариадны и Гликерии, матери-одиночки Антонины и ее дочери Сюзанны-Софии.

Начало в 17:30. Цена билета — 200−700 рублей.

Спектакль «Время женщин» altdrama.ru

В Молодежном театре Алтая 6 февраля покажут спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Две супружеские пары просто и откровенно рассказывают о своей жизни. Отношения этих пар, много лет друживших семьями, так переплелись, что впору составлять схему со стрелочками — кто кого любил и кто кого хотел — чтобы не запутаться.

Начало в 17:00, цена билета — 400 рублей.

«Иллюзии» в МТА.

5 февраля в театре кукол можно посетить занимательную экскурсию по новому зданию, подержать в руках настоящих театральных кукол и пообщаться с актерами.

А в воскресенье здесь можно посмотреть сказку «Снежная почта» — он обязательно навеет теплыми воспоминаниями о прошедших новогодних праздниках.

Снежная почта театр кукол

Начало в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00. Цена билета — 300 рублей.

Концерт

5 февраля оркестр «Сибирь» представит концертную программу, в которой прозвучат вальсы Штруса «Венская кровь», Хачатуряна — «Вальс» из драмы М. Лермонтова «Маскарад», Шостаковича — «Вальс» из кинофильма «Златые горы», Свиридова — «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», Петрова — «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» и многие другие.

Послушать классическую музыку можно будет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00, цена билета — 300−500 рублей.

Оркестр «Сибирь» Предоставлено altapress.ru

5 и 6 февраля в филармонии выступит заслуженный артист Владислав Косарев — он исполнит популярные песни российской и зарубежной эстрады.

Начало в 17:00, цена билета — 400−800 рублей.

Владислав Косарев Краевая филармония

Музеи

В художественном музее Алтайского края работает выставка алтайского художника Юрия Чулюкова «Зазеркалье». В своих работах автор много обращается к родному краю и Барнаулу, рассказывает на полотнах о значимых событиях. Городской пейзаж — его любимый жанр.

Картина Юрия Чулюкова «Шахматы» ghmak.ru

В павильоне современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) работает выставка «Провинциальные встречи» художницы Ольги Срданович.

В экспозицию вошли 20 работ. Организаторы обещают, что они «наполнят теплом даже в условиях сибирской зимы».

Еще больше выставок смотрите в обзоре «Афиши».

Мастер-классы и лекции

5 и 6 февраля в театральном пространстве «Спичка» свои мастер-классы «Танец тела» проведет питерский артист Олег Жуковский.

Олег посвятил большую часть своей жизни подготовке профессиональных актёров — и за годы работы в театре смог сформировать свою собственный, уникальный метод.

«Танец — как способ отойти от готового представления о самом себе и начать двигаться в жизни свободно и искренне. Упражнения строятся от простого к сложному. Стереотипы движения тают, уходят зажимы, голова мыслит иначе, глаза видят, руки берутся за новое. Эта система открыта для всех, кто желает расширить зону внутренней свободы, изучить себя, посмотреть на свою жизнь по-новому», — говорят организаторы.

Время проведения — с 10:00 до 14:00. Цена билета — 1500 рублей.

5 февраля в библиотеке им. Шишкова стартует проект «Энергия знаний». В этот раз он посвящен географии.

Посетителям расскажут как формируется погода в Алтайском крае, основные характеристики погодного режима и откуда берутся прогнозы погоды. Начало в 16:00, вход свободный.

Горы. Облака. СС0

Экскурсии

5 февраля в Барнауле проведут уличную экскурсию «Городская мистика». Интересующимся обещают рассказать, почему Демидов проклял свои заводы и чем обернулось проклятие для города. Также экскурсоводы покажут, откуда начинался Барнаул, древний памятник и остатки плотины.

Начало в 16:00, стоимость — 350 рублей.

Демидовская площадь. Анна Зайкова

6 февраля можно побывать в закрытой духовной семинарии. Здесь расскажут, как живут и учатся священники.

Начало в 16:00, стоимость — 350 рублей.

Записаться на экскурсии можно по телефону: 8−983−605−0889.