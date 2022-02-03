Зимой отогреваются искусством. ТОП-8 выставок в Барнауле, которые можно посетить без QR-кода

Если вам грустно — идите в музей или галерею. Здесь наверняка найдется что-нибудь интересное, что отвлечет вас от зимней тоски. «Афиша» собрала самые интересные выставки, которые можно посмотреть в ближайшее время.

Чулюков в художественном

В художественном музее Алтайского края откроется выставка алтайского художника Юрия Чулюкова «Зазеркалье». Это его вторая персональная выставка в музее.

В своих работах автор много обращается к родному краю и Барнаулу, рассказывает на полотнах о значимых событиях. Городской пейзаж — его любимый жанр.

«В своем творчестве автор раскрывает извечные темы в искусстве — взаимоотношение человека и окружающего мира, их гармоничное созвучие. Они присутствуют как в ранних, так и в поздних работах. Это пейзажи и затейливые натюрморты, рассказывающие об авторском размышлении и понимании природы», — рассказали в музее.

Картина Юрия Чулюкова «Шахматы» ghmak.ru

Посмотреть выставку можно с 3 по 27 февраля.

Стихия природы

В краеведческом музее продолжают экспонироваться работы бурятского мастера, всемирно известного скульптора Даши Намдакова.

В экспозиции — скульптуры из бронзы, серебра и кости мамонта, жикле графических картин, фотографии памятников, созданных Намдаковым.

Выставка работ Даши Намдакова в Барнауле Анна Зайкова

Выставка позволит посетителям задуматься о соотношении европейского и азиатского в человеке, характере русского востока и балансе традиций и новаторства в искусстве.

Для детей здесь также проводят интересную интерактивную игру по «поиску сокровищ». Поучаствовать можно в 13:00 или 17:00.

Работы можно увидеть до 13 февраля. Фоторепортаж «Афиши» с выставки можно посмотреть здесь.

Для хорошего настроения

В павильоне современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) работает выставка «Провинциальные встречи» художницы Ольги Срданович.

В экспозицию вошли 20 работ. Организаторы обещают, что они «наполнят теплом даже в условиях сибирской зимы».

Что носили наши прапрабабушки

В Барнаул из новосибирского музея мемориальной культуры привезли несколько десятков экспонатов, которые связаны с историей моды до XIX века.

Основа экспозиции — 30 платьев и костюмов, воссозданных по старинным картинам и гравюрам. Также на выставке установлены 12 витрин с оригинальными вещами XIX века — это украшения и аксессуары, предметы быта, портреты, гравюры и многое другое.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры Анна Зайкова

«Афиша» побывала на выставке, посмотреть фотографии с нее можно тут.

Экспонаты будут представлены до 20 февраля.

История в каждом кадре

5 февраля в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) откроется фотовыставка «Немцы Повольжья. Неоконченная летопись».

Фотовыставка содержит уникальные исторические снимки о жизни немецкого Поволжья из российских и германских государственных архивов, многие из которых ранее не публиковались.

Выставка «Немцы Повольжья. Неоконченная летопись» Музей «Город»

На фотографиях можно увидеть, как немцы вели свой быт, переживали страшный голод 1921−1922 годов, служили в Красной армии и многое другое.

Ранее фотопроект был представлен в Москве, Саратове, Берлине, Кельне. В Барнауле выставка будет работать до 25 февраля.

Широкими мазками

Также в музее «Город» можно увидеть огромные полотна художника-монументалиста Сергея Шумакова.

С 2004 по 2009 год он учился в Новоалтайском художественном училище по специальности «живопись». В 2016 году закончил Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Являлся активным участником ежегодных выставок в Санкт-Петербургском Союзе художников.

Картины Сергея Шумакова Музей «Город»

С сентября 2021 года работает в Алтайском институте культуры.

Работы молодого педагога можно будет посмотреть в музее до 22 февраля.

Явное искусство

6 февраля в Центральной городской библиотеке им. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) откроется первая персональная выставка Дарьи Востриковой «Явь». На ней будут представлены герои славянских мифов в акварельных иллюстрациях.

Дарья закончила Новоалтайское художественное училище, работала бутафором и художником в местных барнаульских театрах. Сейчас Дарья Вострикова преподает в Барнаульской детской школе искусств № 4.

Выставка Дарья Востриковой barnaul.org

Работы можно будет увидеть до 27 февраля.

Слет и поэзия

В галерее «Республика ИЗО», которая в этом году отмечает свое 10-летие, до конца марта будут работать три выставки.

В галерее «Республика ИЗО» vk.com/respublikaizo

Здесь можно будет увидеть иллюстрации Юрия Гребенщикова к книге Вадима Климова «Достоевский проездом», ежегодную выставку «Слет», в которой принимают участие несоюзные художники старше 35 лет, а также персональную выставку Ольги Поповой «Поэзия окрестного пейзажа».