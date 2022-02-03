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Зимой отогреваются искусством. ТОП-8 выставок в Барнауле, которые можно посетить без QR-кода

Если вам грустно — идите в музей или галерею. Здесь наверняка найдется что-нибудь интересное, что отвлечет вас от зимней тоски. «Афиша» собрала самые интересные выставки, которые можно посмотреть в ближайшее время.

Выставка работ Даши Намдакова в Барнауле
Выставка работ Даши Намдакова в Барнауле
Анна Зайкова

Чулюков в художественном

В художественном музее Алтайского края откроется выставка алтайского художника Юрия Чулюкова «Зазеркалье». Это его вторая персональная выставка в музее.

В своих работах автор много обращается к родному краю и Барнаулу, рассказывает на полотнах о значимых событиях. Городской пейзаж — его любимый жанр.

«В своем творчестве автор раскрывает извечные темы в искусстве — взаимоотношение человека и окружающего мира, их гармоничное созвучие. Они присутствуют как в ранних, так и в поздних работах. Это пейзажи и затейливые натюрморты, рассказывающие об авторском размышлении и понимании природы», — рассказали в музее.

Картина Юрия Чулюкова &quot;Шахматы&quot;
Картина Юрия Чулюкова «Шахматы»
ghmak.ru

Посмотреть выставку можно с 3 по 27 февраля.

Стихия природы

В краеведческом музее продолжают экспонироваться работы бурятского мастера, всемирно известного скульптора Даши Намдакова.

В экспозиции — скульптуры из бронзы, серебра и кости мамонта, жикле графических картин, фотографии памятников, созданных Намдаковым.

Выставка работ Даши Намдакова в Барнауле
Выставка работ Даши Намдакова в Барнауле
Анна Зайкова

Выставка позволит посетителям задуматься о соотношении европейского и азиатского в человеке, характере русского востока и балансе традиций и новаторства в искусстве.

Для детей здесь также проводят интересную интерактивную игру по «поиску сокровищ». Поучаствовать можно в 13:00 или 17:00.

Работы можно увидеть до 13 февраля. Фоторепортаж «Афиши» с выставки можно посмотреть здесь.

Для хорошего настроения

В павильоне современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) работает выставка «Провинциальные встречи» художницы Ольги Срданович.

В экспозицию вошли 20 работ. Организаторы обещают, что они «наполнят теплом даже в условиях сибирской зимы».

Что носили наши прапрабабушки

В Барнаул из новосибирского музея мемориальной культуры привезли несколько десятков экспонатов, которые связаны с историей моды до XIX века.

Основа экспозиции — 30 платьев и костюмов, воссозданных по старинным картинам и гравюрам. Также на выставке установлены 12 витрин с оригинальными вещами XIX века — это украшения и аксессуары, предметы быта, портреты, гравюры и многое другое.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры
В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры
Анна Зайкова

«Афиша» побывала на выставке, посмотреть фотографии с нее можно тут.

Экспонаты будут представлены до 20 февраля.

История в каждом кадре

5 февраля в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) откроется фотовыставка «Немцы Повольжья. Неоконченная летопись».

Фотовыставка содержит уникальные исторические снимки о жизни немецкого Поволжья из российских и германских государственных архивов, многие из которых ранее не публиковались.

Выставка «Немцы Повольжья. Неоконченная летопись»
Выставка «Немцы Повольжья. Неоконченная летопись»
Музей «Город»

На фотографиях можно увидеть, как немцы вели свой быт, переживали страшный голод 1921−1922 годов, служили в Красной армии и многое другое.

Ранее фотопроект был представлен в Москве, Саратове, Берлине, Кельне. В Барнауле выставка будет работать до 25 февраля.

Широкими мазками

Также в музее «Город» можно увидеть огромные полотна художника-монументалиста Сергея Шумакова.

С 2004 по 2009 год он учился в Новоалтайском художественном училище по специальности «живопись». В 2016 году закончил Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Являлся активным участником ежегодных выставок в Санкт-Петербургском Союзе художников.

Картины Сергея Шумакова
Картины Сергея Шумакова
Музей «Город»

С сентября 2021 года работает в Алтайском институте культуры.

Работы молодого педагога можно будет посмотреть в музее до 22 февраля.

Явное искусство

6 февраля в Центральной городской библиотеке им. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) откроется первая персональная выставка Дарьи Востриковой «Явь». На ней будут представлены герои славянских мифов в акварельных иллюстрациях.

Дарья закончила Новоалтайское художественное училище, работала бутафором и художником в местных барнаульских театрах. Сейчас Дарья Вострикова преподает в Барнаульской детской школе искусств № 4.

Выставка Дарья Востриковой
Выставка Дарья Востриковой
barnaul.org

Работы можно будет увидеть до 27 февраля.

Слет и поэзия

В галерее «Республика ИЗО», которая в этом году отмечает свое 10-летие, до конца марта будут работать три выставки.

В галерее &quot;Республика ИЗО&quot;
В галерее «Республика ИЗО»
vk.com/respublikaizo

Здесь можно будет увидеть иллюстрации Юрия Гребенщикова к книге Вадима Климова «Достоевский проездом», ежегодную выставку «Слет», в которой принимают участие несоюзные художники старше 35 лет, а также персональную выставку Ольги Поповой «Поэзия окрестного пейзажа».

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