История с кринолином. Что интересного можно увидеть на выставке музея смерти в Барнауле

Отставить траур! То, что в барнаульский музей «Город» привезли экспонаты из новосибирского музея мемориальной культуры, еще не значит, что она полна трагизма и мистицизма. Сибирские музейщики всего-навсего решили познакомить посетителей с историей европейского костюма — «Афиша» в этом лично убедилась.

Выставка как эксперимент

Всего в Барнаул привезли несколько десятков экспонатов. Основа экспозиции — 30 платьев и костюмов из XIX века, воссозданных по старинным картинам и гравюрам.

Также на выставке установлены 12 витрин с оригинальными вещами XIX века — это украшения и аксессуары, предметы быта, портреты, гравюры и многое другое.

Коллекцию лично собирал основатель музея мемориальной культуры Сергея Якушин.

«Создание выставки для нас стало своего рода экспериментов — может ли наш музей собрать экспозицию, не связанную с темой траура? Оказалось, что наша огромная коллекция позволяет это сделать», — рассказала арт-директор музея и куратор выставки Инна Исаева.

Траур в моде

На выставке можно детально рассмотреть, как стремительно развивалась мода в прошлые века.

Для начала посетители увидят предысторию — а именно платье и костюм готического стиля из раннего Средневековья. Его легко определить по вытянутым силуэтам и острым концам шляп в женском одеянии и воплощении рыцарских идеалов в мужском.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры Анна Зайкова

Но несколько столетий и кровопролитных войн спустя в придворных дворах в начале XIX века воцаряется стиль ампир, мода на античность, которые полностью отвергают аскетизм.

Борясь за внимание мужчин, девушки облачаются в легкие воздушные ткани, под которые иногда даже не надевали нижнее белье. Струящиеся платья облегали тела девушек, делая их похожими на статуи древнегреческих богинь.

Иногда они даже смачивали ткань, чтобы платье плотно прилегало к телу. Правда, такой метод иногда приводил к тому, что красавицы оказывались в постели с простудами и пневмониями — все-таки климаты в Европе и Греции отличаются.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры Анна Зайкова

Такая же мода была и в России, в Пушкинскую эпоху — в этом можно убедиться, если посмотреть на гравюры его жены Натальи Гончаровой.

«В связи с этим мы можем вспомнить опыт Второй Мировой войны, после которой юбки у девушек стали значительно короче», — отметила экскурсовод.

Оставшиеся экспонаты напрямую относятся к Викторианской эпохе, названной в честь английской королевы Виктории, правившей с 1837 по 1901 год. В течение 40 лет она носила траур по своему погибшему мужу.

Девушки подражали своей королевы и тоже носили черные одеяния и развивали моду на траур. Все это закончилось тем, что сегодня мы можем спокойно носить черные вещи без намека на то, что мы по кому-то скорбим.

Тема турнюра раскрыта

Во время правления королевы Виктории женские платья прошли ряд метаморфоз. Сначала девушки носили объемные кринолины. Объем их юбок иногда достигал трех метров.

Конечно, управлять такой «баржей» было трудно — барышни прилагали невероятные усилия, чтобы пройти в дверной проем или сесть в повозку.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры Анна Зайкова

Поэтому со временем кринолины были упразднены — вместо них под верхнюю юбку стали надевать турнюры, «гусиную попу», а потом каркасные панье, которые визуально увеличивали объем бедер и поддерживали пышность платья.

И, конечно, из дома нельзя было выйти без корсета. Утягивали девушки себя очень сильно — до такой степени, что это грозило смешением внутренних органов.

Плечи оставляли покатыми — так модницы подчеркивали фигуру «песочные часы».

«Мы можем обратить внимание на то, что в XIX веке девушки были очень миниатюрными — их рост составлял 150−160 см, объем талии 50 см. Туфельки они носили 35-го размера», — рассказала Инна Исаева.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры Анна Зайкова

На многих платьях можно заметить рукава жиго, «баранью ногу». Что удивительно, объемные рукава находятся на пике моды и сейчас. В этом узнавании, пожалуй, и состоит очарование выставки.

Когда и где смотреть

Выставка работает в музее «Город». Экскурсии проводятся в 12:00, 14:00 и 16:00, стоимость — 100 рублей. Входной билет обойдется в 300−500 рублей.

Сохраните его — билет дает право получить скидку при посещении мемориального музея в Новосибирске.

В Барнауле работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры Анна Зайкова

Также здесь можно пофотографироваться в фотозоне в красивых шляпках и с изящными зонтиками, а при выходе приобрести сувениры из новосибирского музея.

Посмотреть экспонаты можно будет до 20 февраля.