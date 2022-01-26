Барнаульцам расскажут о европейских погребальных ритуалах и загробных мифах

В Алтайском краеведческом музее пройдет лекция «Мир смерти в языческих и христианских религиозных представлениях». О мире мертвых расскажет кандидат исторических наук Артур Кунгуров.

Посетителям лекции расскажут особенности погребальных ритуалов народов Европы, мифы, предания и легенды о переходе души в загробный мир, а также археологические и этнографические факты о древних погребальных ритуалах.

«Человечество давно интересует проблема того, что может существовать там, за последней чертой. Различные народы представляют потусторонний мир по-разному, но все уверены, что существование там зависит от того, как ты прожил эту жизнь», — говорят в музее.

Лекция пройдет 30 января в 15:00. Стоимость билета — 50−120 рублей. Необходима регистрация здесь.

Напомним, в музее «Город» сейчас работает выставка с экспонатами из Новосибирского музея смерти.

Здесь представлены уникальные коллекции мужских и женских костюмов, украшений, предметов быта, портретов и гравюр, относящихся к XIX веку.