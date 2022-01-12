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В Барнауле откроется выставка с экспонатами из музея смерти

14 января в Барнауле в музее «Город» откроется выставка «Красивые люди. Мода и стиль XIX века». Экспонаты привезут из Новосибирска, из единственного в России Музея мировой мемориальной культуры.

Череп.
Череп.
Анна Зайкова

Посетителям представят уникальную коллекцию мужских и женских костюмов, украшений, предметов быта, портретов и гравюр, относящихся к XIX веку.

«Посетив выставку, вы узнаете, на какие ухищрения и уловки шли модницы прошлого, чтобы добиться идеального и притягательного образа, увидите, как стремительно и элегантно менялась мода 19 столетия и убедитесь, что во все времена люди стремились к красоте и изысканности, несмотря на события в истории», — рассказали в музее.

На выставке будет работать экскурсовод. Начало экскурсий в 12:00, 14:00 и 16:00. Стоимость — 100 рублей. Входной билет — 300−500 рублей.

Увидеть уникальные наряды можно будет до 20 февраля.

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