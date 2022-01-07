Барнаульцев зовут в краеведческий музей искать «клад с сокровищами»

На выставке всемирного известного забайкальского скульптора Даши Намдакова в Алтайском краеведческом музее придумали квест. Пройдя его, барнаульцы смогут найти «клад с сокровищами», сообщае т региональный Минкульт.

Квест будет интересен прежде всего детям. По карточкам им предложат найти на выставке работ восточного мастера образы хищных животных, вооруженных всадников, воинов и монахов.

«Квест построен как серия загадок с описаниями скульптур, в которых подчеркиваются наиболее важные детали работ. Ища ответы, участники игры смогут пройти всю выставку и запомнить самые интересные работы. Тех, кто успешно справится с заданиями, в конце ждет заранее приготовленный „клад с сокровищами“», — рассказали о правилах игры в музее.

Интерактивную игру будут проводить по времени — в 13:00 и 17:00. Поучаствовать в квесте можно в любой день работы музея до 13 февраля. Вход на выставку — 50−100 рублей.

Фоторепортаж «Афиши» с выставки Даши Намдакова можно посмотреть здесь.