В барнаульском павильоне современного искусства откроют теплую выставку о провинциальных закоулках

В экспозицию вошли 20 работ. Организаторы обещают, что они «наполнят теплом даже в условиях сибирской зимы».
Ольга Срданович окончила Красноярский художественный институт, потом преподавала в Новоалтайском художественном училище и в Институте архитектуры и дизайна.
Сейчас она работает педагогом в Детской художественной школе № 6, а также занимается подготовкой выставочных проектов.
Работы Срданович всегда можно отличить по нежным, пастельным тонам.
«Каждый мазок краски передаёт настроение автора в момент создания картины. На полотнах нет статики, всё волнуется и движется», — говорит о мастере искусствовед Любовь Норгелене.
Открытие выставки в 16:00. Вход свободный.