В барнаульском павильоне современного искусства откроют теплую выставку о провинциальных закоулках

1 февраля в Барнауле в павильоне современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) откроется выставка «Провинциальные встречи». Все картины создала художница Ольга Срданович.

В экспозицию вошли 20 работ. Организаторы обещают, что они «наполнят теплом даже в условиях сибирской зимы».

Ольга Срданович окончила Красноярский художественный институт, потом преподавала в Новоалтайском художественном училище и в Институте архитектуры и дизайна.

Сейчас она работает педагогом в Детской художественной школе № 6, а также занимается подготовкой выставочных проектов.

Работы Срданович всегда можно отличить по нежным, пастельным тонам.

«Каждый мазок краски передаёт настроение автора в момент создания картины. На полотнах нет статики, всё волнуется и движется», — говорит о мастере искусствовед Любовь Норгелене.

Открытие выставки в 16:00. Вход свободный.