Барнаульские кинотеатры начали продавать билеты по «Пушкинской карте» на российские картины

Кинотеатр «Пионер» и сеть «Киномир» объявили о старте продаж билетов по «Пушкинской карте». Карта с денежными средствами на культурные развлечения выдается лицам от 14 до 22 лет. Билет по ней можно купить только на российские фильмы.

Кинотеатры пока налаживают технические процессы, поэтому условия для приобретения билетов разные.

Так, в сети «Киномир» по «Пушкинской» билет можно приобрести только в кассах. В кинотеатре «Пионер» — только на сайте.

Сейчас молодые люди по государственной карте могут сходить на фильмы «Мистер Нокаут», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Однажды в пустыне», «Пиноккио. Правдивая история», «Одиннадцать молчаливых мужчин».

В кинотеатрах также напоминают, что владелец «Пушкинской карты» может купить лишь один билет — самому себе.

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — это государственная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи.

Карта привязана к платежной системе «Мир». Она может быть как пластиковой, так и виртуальной. Получить ее через «Госуслуги» или «Почта банк» могут все граждане России в возрасте от 14-ти до 22 лет.

С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» составляет 5000 рублей. До конца года из этой суммы 2000 рублей можно тратить на кино. Билеты можно приобретать исключительно на российские картины.