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Барнаульские кинотеатры начали продавать билеты по «Пушкинской карте» на российские картины

Кинотеатр «Пионер» и сеть «Киномир» объявили о старте продаж билетов по «Пушкинской карте». Карта с денежными средствами на культурные развлечения выдается лицам от 14 до 22 лет. Билет по ней можно купить только на российские фильмы.

Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy.
Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy.
vk.com/kinomir_siberia

Кинотеатры пока налаживают технические процессы, поэтому условия для приобретения билетов разные.

Так, в сети «Киномир» по «Пушкинской» билет можно приобрести только в кассах. В кинотеатре «Пионер» — только на сайте.

Сейчас молодые люди по государственной карте могут сходить на фильмы «Мистер Нокаут», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Однажды в пустыне», «Пиноккио. Правдивая история», «Одиннадцать молчаливых мужчин».

В кинотеатрах также напоминают, что владелец «Пушкинской карты» может купить лишь один билет — самому себе.

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — это государственная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи.

Карта привязана к платежной системе «Мир». Она может быть как пластиковой, так и виртуальной. Получить ее через «Госуслуги» или «Почта банк» могут все граждане России в возрасте от 14-ти до 22 лет.

С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» составляет 5000 рублей. До конца года из этой суммы 2000 рублей можно тратить на кино. Билеты можно приобретать исключительно на российские картины.

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