Барнаульские кинотеатры начали продавать билеты по «Пушкинской карте» на российские картины

Кинотеатры пока налаживают технические процессы, поэтому условия для приобретения билетов разные.
Так, в сети «Киномир» по «Пушкинской» билет можно приобрести только в кассах. В кинотеатре «Пионер» — только на сайте.
Сейчас молодые люди по государственной карте могут сходить на фильмы «Мистер Нокаут», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Однажды в пустыне», «Пиноккио. Правдивая история», «Одиннадцать молчаливых мужчин».
В кинотеатрах также напоминают, что владелец «Пушкинской карты» может купить лишь один билет — самому себе.
Что такое «Пушкинская карта»
«Пушкинская карта» — это государственная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи.
Карта привязана к платежной системе «Мир». Она может быть как пластиковой, так и виртуальной. Получить ее через «Госуслуги» или «Почта банк» могут все граждане России в возрасте от 14-ти до 22 лет.
С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» составляет 5000 рублей. До конца года из этой суммы 2000 рублей можно тратить на кино. Билеты можно приобретать исключительно на российские картины.