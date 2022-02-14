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Совсем не Питер Джексон. Первый трейлер сериала «Властелин колец» за несколько часов набрал больше миллиона просмотров

В сети появился первый трейлер грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам культовой фэнтези-саги Дж. Р. Толкина. Многосерийную картину с рекордным бюджетом готовит стриминг Amazon.

Кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
twitter.com/VanityFair

Сериал расскажет о событиях, происходивших за тысячи лет до событий трилогий «Хоббита» и «Властелин колец». Акцент будет сделан на 20 кольцах власти, которые были поделены между эльфами, гномами и людьми, а также одного из них — Кольца Всевластья.

Из персонажей фильмов Питера Джексона в сериале появятся эльфы Галадриэль и Элронд, а также Исилдур, который срубил Кольцо Всевластия с пальца Саурона, пишет kinobugle.ru.

Трейлер был опубликован 14 февраля. За несколько часов он собрал больше миллиона просмотров. В нем можно заметить масштабность съемок и обилие цифровой графики.

Но, судя по ролику, в сериале не будет той самой «философской эстетики», которой славились три картины режиссера-первопроходца Питера Джексона. Скорее, создатели «Колец власти» сделали упор на зрелищность и экшн-сцены, как во многих голливудских блокбастерах.

Также по первым кадрам из сериала заметно, что вселенная Средиземья расово обогатилась — в частности, в ней появилось больше темнокожих актеров.

Премьера назначена на 2 сентября. Серии будут появляться раз в неделю.

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