Барнаул -11°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Звезда «Ликвидации» Сергей Маковецкий выступит в Барнауле

В Барнаул с гастролями приедут известные актеры Сергей Маковецкий и Марина Александрова. 21 марта на сцене театра драмы им. Шукшина они покажут спектакль «Папа».

Спектакль "Папа". Сергей Маковецкий
Спектакль "Папа". Сергей Маковецкий
barnaul.kassy.ru

Спектакль поставлен по пьесе Флориана Зеллера, режиссер — Владимир Бельдиян.

Это история 80-летнего старика Андрэ. Он живет со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Андрэ не помнит, кем он был раньше — танцовщиком, инженером? И где он живет — в Лондоне или Париже?

«"Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом", — пишут организаторы спектакля.

В спектакле также принимают участие Анатолий Руденко/Данил Иванов, Мария Рыщенкова/Дарья Урсуляк, Иван Бровин, Полина Виторган/Надежда Лумпова.

Начало спектакля в 19:00, цена билета 1800−5000 рублей.

Напомним, в мае 2021 года Сергей Маковецкий приезжал в Барнаул вместе с театром им. Вахтангова. Гастроли были приурочены 100-летию алтайского и московского театров.

Тогда звезда театра и кино сыграл главного героя в постановке «Онегин».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене