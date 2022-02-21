Звезда «Ликвидации» Сергей Маковецкий выступит в Барнауле

В Барнаул с гастролями приедут известные актеры Сергей Маковецкий и Марина Александрова. 21 марта на сцене театра драмы им. Шукшина они покажут спектакль «Папа».

Спектакль поставлен по пьесе Флориана Зеллера, режиссер — Владимир Бельдиян.

Это история 80-летнего старика Андрэ. Он живет со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Андрэ не помнит, кем он был раньше — танцовщиком, инженером? И где он живет — в Лондоне или Париже?

«"Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом", — пишут организаторы спектакля.

В спектакле также принимают участие Анатолий Руденко/Данил Иванов, Мария Рыщенкова/Дарья Урсуляк, Иван Бровин, Полина Виторган/Надежда Лумпова.

Начало спектакля в 19:00, цена билета 1800−5000 рублей.

Напомним, в мае 2021 года Сергей Маковецкий приезжал в Барнаул вместе с театром им. Вахтангова. Гастроли были приурочены 100-летию алтайского и московского театров.

Тогда звезда театра и кино сыграл главного героя в постановке «Онегин».