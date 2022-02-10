Николай Цискаридзе станцует в премьерном спектакле на сцене новосибирского оперного театра

11 и 12 февраля легендарный артист балета Николай Цискаридзе выступит на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета. С его участием откроют премьерные показы балета «Тщетная предосторожность».

Цискаридзе исполнит в комедийном спектакле роль вдовы Симоны.

В партии Лизы предстанет его ученица, звезда мировой сцены Анжелина Воронцова, а роль ее возлюбленного Колена исполнит солист Михайловского театра Никита Четвериков, сообщается в соцсетях театра.

«За почти три века своего существования этот балет пережил немало изменений. Бесхитростные проделки влюбленных Лизы и Колена, которые стремятся преодолеть чрезмерную заботу мадам Симоны, привлекали многих маститых хореографов России и Европы. В НОВАТе спектакль будет представлен в хореографической редакции сэра Фредерика Аштона на музыку Герольда — эта версия признана эталонной», — рассказали в НОВАТ о премьере.

Кроме того, на сцену выйдет пегий пони с необычным именем Дизайн Шикzoo. Животному шесть лет и это будет его театральный дебют.

Дрессировщики говорят, что копытный артист послушен и спокоен.

После двух премьерных показов звездный состав сменят артисты НОВАТа, в частности, Леонид Сарафанов, Ольга Гришенкова, Евгений Басалюк, Михаил Лифенцев, пишет НГС.

Напомним, что в роли вдовы Симоны Цискаридзе уже выступал в Новосибирске летом прошлого года. Это единственная партия легенды балета, которую он периодически танцует до сих пор.