Кто проживает на дне океана? В алтайском театре драмы поставили монохромный спектакль, который шел сто лет назад

В алтайском театре драмы им. Шукшина прошли премьерные показы спектакля по пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Произведение было написано в 1908 году, а в Барнауле она прошла в первый сезон театра в 1921 году. Спустя сто лет за постановку взялись молодой режиссер Дмитрий Огородников и художник Ульяна Глумова. «Афиша» побывала на премьере.

Небольшая предыстория

Спектакль появился благодаря творческой лаборатории «Про100ры истории», которая проводилась в июне 2021 года к столетнему юбилею театра.

Несколько молодых режиссеров выбрали пьесы, что шли в первом сезоне театра, в 1921 году. Среди них были и «Дни нашей жизни» Леонида Андреева.

Режиссер Дмитрий Огородников смело сократил оригинальную пьесу, выбросив два первых действия с Москвой и массовыми сценами, оставив только сюжетную линию главной героини, содержанки Ольги (Оль-Оль).

Также постановщик добавил некоторые моменты из другой пьесы Андреева «Океан», вплел в повествование песни и стихи группы «Агаты Кристи». И в целом, по его словам, попытался создать вневременную историю, где абсолютно не важно, в начале XX или XXI века она происходит.

Запах содержанки

Спектакль идет на камерной экспериментальной площадке. В начале зрители видят на сцене главную героиню Ольгу (Анна Бекчанова). С зачесанными назад волосами, черными глазами и темными губами, она сидит перед камерой, установленной на старинном треноге, и рассматривает то свою фотосессию, то океанские волны, которые транслируют на большом экране.

«Я — содержанка», — сразу признается Ольга, не делая из этого факта никакой интриги. Молоденькой девушкой ее продала мать Евдокия Антоновна (Галина Зорина); был ребенок, но он умер.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Все происходящие далее события — воспоминания Оль-Оль. Персонажи всплывают в ее памяти, как киты на поверхности того самого океана, о мощи которого задумчиво рассуждает героиня.

С каждым героем пространство воспоминаний сужается все больше и больше, пока не превращается в небольшой гостиничный номер под цифрой 52. Его границы мелом на полу очерчивает горничная Аннушка (Анна Кушнир) — прямо как в «Догвилле» Ларса фон Триера.

Пространство остается совершенно полым — здесь появляется лишь стулья и передвижной столик с духами и бутылками.

Вот она — холодная обитель содержанки, принимающей на ночь офицеров. Ничего материального — только запах духов, перемешивающийся с запахом алкоголя, подчеркивающие эфемерность наслаждений, что дарят в дешевеньком номере.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Ольгу посещает ее возлюбленный, студент Николай Глуховцев (Геннадий Тихонов). Девушка признается ему в любви, но тот презирает ее.

«Отчего же ты не работала?» — спрашивает Николай. «Я ничего не умею. Да и где работы взять?» — говорит Ольга. Но студент не может взять в толк — как можно признаваться ему в любви и при этом гулять с офицерами.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Ольга умоляет падкую на ликер мать не приводить к ней больше никого, но та не хочет слушать — на вечер она уже упросила прийти старика-полковника фон Ранкена «с серьезными намерениями» (Александр Шубин): «Как тебе это нравится — сто рублей в месяц и подарки?».

В их встрече раскрывается вся низость положения Ольги. Стоя на коленях перед сидящим полковником, девушка с возмущением выслушивает его подозрения на счет ее здоровья. Но, с отчаянием и дерзким озлоблением принимая свою участь, снимает блузку.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Кульминацией спектакля становится встреча Ольги с Глуховцевым в пьяной компании его друга Онуфрия (Виктор Осипов) и ее очередного кавалера-офицера (Дмитрий Чижук).

«Я от него убежала, Коленька, не хотела!», — оправдывается Оль-Оль. «А потом прибежала? Захотела?» — возмущается Николай.

Пьяная сцена заканчивается ссорой между Глуховцевым и офицером. «Подлец! Говоришь о чести, о жалости, а сам девчонок покупаешь?», — кричит студент, вцепляясь в потенциального покровителя любимой под вой мамаши. Потом, правда, извиняется за свою вспыльчивость.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Все эти события проносятся перед глазами Оль-Оль из будущего — уже не той легкой, наивной, боящейся свою мать девчонки, а закаленной, самоуверенной, циничной стервы в черном плаще. И снова она сидит перед камерой и смотрит вдаль. Порочный круг, нарисованный мелом, замкнулся.

Наши ли это дни

Искусство жестоко своей мимолетностью. Некоторые популярные вещи канут в небытие, а что-то остается в веках, как Шекспир, Мольер, Чехов, Островский (ну как тут не вспомнить похожий сюжет «Бесприданницы»? В постановке театра драмы Анна Бекчанова тоже играет там главную роль).

Пьеса при жизни своего создателя была очень востребована. А сегодня вряд ли кто-нибудь из нас ассоциирует Андреева с драматургическими произведениями.

В этом плане творческая лаборатория «Про100ры истории» выступила неким судом, где решается участь произведений — справедливо ли были они забыты и актуальны ли для сегодняшнего зрителя?

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Безусловно, на импровизированном суде огромная роль отводится режиссеру — зачастую исключительно из его ощущений веяний времени зависит успех подобных экспериментов.

Дмитрию Огородникову действительно удалось «реинкарнировать» столетнюю пьесу, придать диалогам живости, движениям — динамики, событиям — резкости.

Все развивается последовательно, без лишних провисаний и «мхатовских пауз», с интересными акцентами (вам наверняка понравится агрессивная «кошечка» в исполнении Бекчановой) и художественными находками (тотальная монохромность как отсылка к старине с черно-белыми фотографиями и беспросветности ситуации, как на дне океана).

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Но если отойти от «картинки» и перейти к содержанию, то натыкаешься на подводные камни. Прежде всего в определении понятия, кто же такие содержанки.

Можно легко представить себе, что сто лет назад девушка действительно не имела профессии, была финансово зависима от мужчины, ей сложно было найти работу. Сегодня же путь содержанки, пожалуй, выбирают вполне осознанно, из желания жить роскошно, а не потому что голодают (в пьесе именно в таком положении находится Ольга).

Под это определение, пожалуй, больше попадает мать Ольги Евдокия, которую, как медоеда, постоянно тянет к сладкому.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Актрису Галину Зорину стоит особо отметить в этой роли — жеманница в строгом черном платке и очках а-ля модель Dior, постоянно «под шафе». В ее «благих» попытках пристроить подороже дочь чувствуется зависть к молодости и красоте Ольги.

Отношения матери и дочери ужасают больше, чем отверженная любовь Оль-Оль к Коле. Как жить, если тебя предал единственный самый родной человек на земле — здесь, пожалуй, есть о чем задуматься.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

С Глуховцевым понятно все сразу — наивному чукотскому юноше, который даже пальцем не пошевелил, чтобы освободить от мук свою любимую, но успел прочитать нотации, сопереживать нет никакого желания.

За сим невозможно сказать, что выдвинутые на передний план трагедии спектакля «Дни нашей жизни» сегодня не достигают дна Марианской впадины — скорее, дна мелкого липкого болотца. Вот, его края очерчены мелом — их можно легко стереть и выбраться на берег. Не хочешь быть содержанкой, тебе мерзко, противно? Так не будь.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Остается надеяться, что Оль-Оль из будущего сумела выбраться на берег и не задохнуться, что ее ждал хэппи-энд новой жизни, в которой она нашла себя. И петь немецкие песенки на утеху чужого слуха ей больше не придется.

Очередной показ спектакля «Дни нашей жизни» пройдет не скоро — только 27 апреля.

Что еще поставят в театре драмы

По итогам творческой лаборатории «Про100ры истории» в репертуар театра драмы также войдет постановка «Трильби» по пьесе Григория Ге. С этого спектакля стартовал первый сезон Первого государственного театра — так сто лет назад назывался будущий театр драмы.

Спектакль по еще одной неизвестной современным зрителям пьесе поставит режиссер Галина Зальцман. Премьера — 15, 16 и 17 апреля.