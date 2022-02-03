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Алтайский драмтеатр зовет обсудить образ смерти в искусстве

8 февраля в Барнауле в театре драмы им. Шукшина пройдет очередная встреча проекта «Реплики». На ней по заданной теме выступают приглашенные эксперты, а затем они общаются со зрителями.

Траурный цветок, скульптура
Траурный цветок, скульптура
СС0

В этот раз деятели культуры обсудят необычную тему — смерть в искусстве.

«Образ смерти очень неоднозначен не только в искусстве, но и в литературе, и в философии. Существует множество его интерпретаций. Различные направления и течения в философии по-разному трактуют смерть. И искусство, обращаясь к данной теме, постоянно попадает на пределы философии. В чем же тайна смерти и есть ли она?» — задаются вопросом в театре.

Начало «Реплик» в 18:30, цена билета 100 рублей. 16+

Напомним, что в Барнауле в музее «Город» работает выставка из новосибирского музея мемориальной культуры.

На ней представлены несколько десятков экспонатов. Основа экспозиции — 30 платьев и костюмов из XIX века, воссозданных по старинным картинам и гравюрам.

Фоторепортаж с выставки можно посмотреть здесь.

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