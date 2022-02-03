Будет масштабно. Номинант «Золотой маски» ставит в барнаульском театре кукол бессмертного Шекспира

В Алтайском театре кукол «Сказка» занимаются постановкой комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». В последний раз это произведение в Барнауле ставили в театре драмы им. Шукшина в 2010 году.

Будет что-то новое

Постановкой занимается режиссер из Минска, многократный номинант российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Александр Янушкевич.

Это его вторая работа в «Сказке» — в прошлом году он представил довольно необычный спектакль для взрослых «Паша» по рассказам писателя Павла Селукова.

Говоря о постановщике, директор театра кукол Надежда Васильева говорит, что он никогда не повторяется. Приглашая его, можно быть уверенным, что Янушкевич сделает нечто эксклюзивное, чего не увидишь в других театрах.

«В театральном мире есть свои гуру, за творчеством которых следят все. Есть такие мэтры и в „куклах“ — это, например, Яна Тумина (ее спектакль „И звали его Домино“ в прошлом году привозил с гастролями бурятский театр кукол — Прим.ред.), Борис Константинов и другие. В этот ТОП входит и Александр Янушкевич. Он много фантазирует, ищет новые формы, привлекает креативных художников», — подчеркнула Васильева.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

Над комедией также работают художники Екатерина Шиманович и Сергей Ашуха. На две недели приедет хореограф Сергей Микель. Музыку пишет Андрей Евдокимов. Вся творческая группа — из Минска.

Инсценировку по пьесе Шекспира написал московский драматург Алексей Гончаренко, который работал над спектаклем «Паша».

Все как во сне

Пьесу Шекспира о первой любви театру предложил режиссер. Выбор обоснуется просто — практически вся труппа «Сказки» состоит из молодых людей, что как раз и нужно для постановки бессмертной комедии положений.

«Сон в летнюю ночь» — сказка для взрослых, в которой все герои молоды и влюблены. Часто не по своей воле. И поэтому спектакль — еще история о свободе и насилии, эгоизме и искренности. Волшебную путаницу по воле случая невозможно отличить от продуманной интриги, особенно в театре, а именно он — основное место действия спектакля. Старинный театр остроумного автора, современный театр новых материалов и технологий, игра воображения, когда невозможно определить «То ль наяву все, то ли длится сон», — говорят в театре кукол.

Пока что актеры занимаются читкой. А вот реквизиторские цеха работают на полную мощность — в спектакле будет несколько огромных кукол.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

Как будут выглядеть персонажи — это пока загадка для всех. Известно только, что царь эльфов, бог Оберон, будет настолько огромен, что им придется управлять сразу нескольким актерам.

Его «тело» собирают из множества стяжек, которыми строители обычно стягивают трубы. На «голову» Оберона будут проецировать лицо исполняющего его актера.

По словам директора, в спектакле в целом будут задействованы практически все новые технологии, что есть в театре — от светового оборудования до светодиодного экрана.

«Занятно, что интерес к Шекспиру сейчас проявляют многие театры кукол. Точно знаю, что в этом году еще два российских театра выпустят «Сон в летнюю ночь», — говорит Васильева.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

Премьера состоится 4 и 5 марта. В зал будут пускать зрителей, достигших 16-ти лет.